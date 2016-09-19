 Feyenoord galip, ManU yine yenildi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    galip, ManU yine yenildi

    Feyenoord galip, ManU yine yenildi
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, ligde fırtına gibi esiyor. Kuyt'ın takımı, deplasmanda PSV'yi 1-0 yenip 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Golü, 82'de Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde Eric Botteghin kaydetti. F.Bahçe'nin gruptaki bir diğer rakibi M.United ise deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi. ManU, son üç resmi maçta 3. yenilgisini aldı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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