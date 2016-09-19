Feyenoord galip, ManU yine yenildi

F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Feyenoord, ligde fırtına gibi esiyor. Kuyt'ın takımı, deplasmanda PSV'yi 1-0 yenip 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Golü, 82'de Bilal Başacıkoğlu'nun asistinde Eric Botteghin kaydetti. F.Bahçe'nin gruptaki bir diğer rakibi M.United ise deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi. ManU, son üç resmi maçta 3. yenilgisini aldı.