"Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa'yı 5-1 yendikleri maç sonrası Telegol programına çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok ile ilgili de itirafta bulundu.
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak Aziz Yıldırım'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Uslu, "Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı." dedi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
"Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.