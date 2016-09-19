"Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak Aziz Yıldırım'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Uslu, "Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı." dedi.