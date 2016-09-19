 "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık" – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"

    "Fernandao'yu satıp Eren'i alacaktık"

    Fenerbahçeli yönetici , 'yı 5-1 yendikleri maç sonrası Telegol programına çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken 'da forma giyen Eren Derdiyok ile ilgili de itirafta bulundu.

    Fenerbahçeli yönetici , maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Telegol programına konuşan Uslu, 'da forma giyen Eren Derdiyok'u transfer etmek istediklerini ancak 'ı ikna etmekte zorlandıklarını açıkladı. Uslu, "Biz aslında Fernandao'yu satıp Eren Derdiyok'u almak istemiştik. Aziz Yıldırım'ı geç ikna ettim, zamanımız kalmadı." dedi.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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