 Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    tribünü ikiye ayrıldı

    Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı

    'yi desteklemek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gelen taraftarlar adeta ikiye bölündü.

    Kendileri için ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu bölümde iki gruba ayrıldı. Birbirinden bağımsız hareket eden taraftarlar, aynı anda farklı tezahüratlar yaptı.

    45 maç sonra 5 gol
    , Toto Süper Lig'de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı.

    , son 4 farklı galibiyetini ise geçen sezon yarıda kalan ve sarı-lacivertlilerin lehine tescil edilen müsabakasında elde etti.


    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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