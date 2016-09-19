Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı

Kendileri için ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu bölümde iki gruba ayrıldı. Birbirinden bağımsız hareket eden taraftarlar, aynı anda farklı tezahüratlar yaptı.



45 maç sonra 5 gol

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı.

Fenerbahçe, son 4 farklı galibiyetini ise geçen sezon yarıda kalan ve sarı-lacivertlilerin lehine tescil edilen Trabzonspor müsabakasında elde etti.



