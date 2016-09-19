Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı
Fenerbahçe'yi desteklemek için Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na gelen taraftarlar adeta ikiye bölündü.
Kendileri için ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu bölümde iki gruba ayrıldı. Birbirinden bağımsız hareket eden taraftarlar, aynı anda farklı tezahüratlar yaptı.
45 maç sonra 5 gol
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 45 maç aradan sonra bir karşılaşmada 5 gol birden attı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de en son 2014-2015 sezonunun 26. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında rakip kaleye 5 gol birden yolladı.
Fenerbahçe, son 4 farklı galibiyetini ise geçen sezon yarıda kalan ve sarı-lacivertlilerin lehine tescil edilen Trabzonspor müsabakasında elde etti.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
- Divan kurulu toplanıyor
Toplam 4
Yorum
25 yıllık Galatasaray'lı Başkanım devre arası Dimitar Berbatov'u alalım kendisi şu an boşta. 3. bir santrafor gerekiyor.
- CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe
Toplam 23
Yorum
OYUN Futbolun meyvesi gol iyi oyna gol atamazsan sonuç 0 , FB 5-1 galip ama takıma iyi bir 10 numara ve iyi bir golcü santrafora ihtiyaç var. bu sonuç kimseyi aldatmasın Kasımpaşa liğ sonuncusu.
- CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe
Toplam 23
Yorum
FB İşin içinde Adem BÜYÜK varsa penaltı pozisyonu tekrar incelenmeli , çünkü futbol etik kurallarına çok uymayan bir futbolcu.
Fenerbahçe tribünü ikiye ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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