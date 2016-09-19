Fener Paşa'ya patladı
Tarihinin en kötü lig startını veren Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya patladı:5-1. İlk 3 maçta sadece 1 puan alan Kanarya, Kasımpaşa deplasmanında ilk 3 puanıyla tanıştı. F.Bahçe'de yüzleri güldüren goller Josef, Ozan, Emenike, Sow ve İsmail Köybaşı'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golü ise penaltıdan Tunay Torun'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Haftanın kapanış maçında Kanarya sahadan 5-1 üstün ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4 yaptı ve 10. sıraya yerleştti. Kasımpaşa ise bir puanla dibe demir attı.
Robin van Persie ve Salih Uçan'ın ilk 18'e almayan teknik direktör Dick Advocaat, Alper Potuk'u da yedek soyundurdu. Josef'i tekrardan 11'e alan Hollandalı hoca Alper'in yerine de Lens'e görev verdi.
Mücadelede baskılı oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Emenike'nin şık pasında Josef topu ağlara gönderdi:1-0. Golden sonra baskısını düşürmeyen Kanarya'da Lens'in 20. dakikadaki ortasında Ozan Tufan kafasıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma bölümlerinde serbest vuruş organizasyonunda topu kaptıran Kasımpaşa kontra atakta kalesinde golü gördü. Rakip alana hızla geçen sarı lacivertlilerde Lens topu Emenike'ye gönderdi. Nijeryalı golcü ise topu boş ağlara bıraktı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı:3-0.
HÜSEYİN GÖÇEK PENALTIYI VERDİ
Ceza alanı sağ çaprazında Adem Büyük, Skrtel'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada penaltı vuruşu için topun başına Tunay Torun geçti. Volkan ve meşin yuvarlak ters köşeler gitti ve skor 3-1 oldu.
SOW GİRDİ ATTI
71. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil olan Moussa Sow 73'te takımının 4. golünü kaydetti. Strahil Popov'un geri pasında Kenneth Otigba'dan önce araya girerek topu kazanan Emmanuel Emenike ceza alanı içine girdi. Emenike, sağ tarafta uygun durumdaki Moussa Sow'a pasını çıkardı. Sow da sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
İSMAİL FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Sonradan oyuna giren İsmail Köybaşı Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya attı. Josef'in pasında ceza sahasına giren İsmail, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:24
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 7
Yorum
fb taraftar yok bence yönetim gitcek böyle teknik direktörler alınırmı oluyo ersun yada rıza çalınbay yabancı hocalar ligi tanıyanakadar lig bitiyor
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 28
Yorum
Kral Eğleniyor yürü Fenerin 10 numarası yürü atıyor ama gol değil palavra :))
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 57
Yorum
Kral Eğleniyor Bir takımın 10 numarası Alper Potuk ise o takımı direkt çöpe at :)))))))))))))))
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