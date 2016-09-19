 Emenike-Sow işbirliği – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Emenike-Sow işbirliği

    Emenike-Sow işbirliği

    'nin maçındaki 3. golü kaydeden Emenike, Süper Lig'de 583 gün sonra gol attı.

    Ligde son golü 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a atan Nijeryalı futbolcu, geçen sezon yurt dışında farklı takımlarda forma giydi. Sezon başında 'ye dönen Emenike, bu sezon ilk golünü kaydederken, sarı-lacivertli forma ile 583 gün sonra gol sevinci yaşadı.

    'nin karşısındaki 4. golünü atan Sow da 402 gün sonra sarı-lacivertli formayla skoru değiştirdi.

    Geçen sezonun ilk haftasındaki maçında fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, ikinci haftadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli takımına transfer oldu. Bir sezon El-Ehli'de top koşturduktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Sow, 2. maçında ilk golünü attı.

    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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