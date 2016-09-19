Emenike-Sow işbirliği
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki 3. golü kaydeden Emenike, Süper Lig'de 583 gün sonra gol attı.
Ligde son golü 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a atan Nijeryalı futbolcu, geçen sezon yurt dışında farklı takımlarda forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Emenike, bu sezon ilk golünü kaydederken, sarı-lacivertli forma ile 583 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki 4. golünü atan Sow da 402 gün sonra sarı-lacivertli formayla skoru değiştirdi.
Geçen sezonun ilk haftasındaki Eskişehirspor maçında fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, ikinci haftadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ehli takımına transfer oldu. Bir sezon El-Ehli'de top koşturduktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Sow, 2. maçında ilk golünü attı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 7
Yorum
fb taraftar yok bence yönetim gitcek böyle teknik direktörler alınırmı oluyo ersun yada rıza çalınbay yabancı hocalar ligi tanıyanakadar lig bitiyor
- "Galibiyet serimiz başlıyor"
Toplam 28
Yorum
Kral Eğleniyor yürü Fenerin 10 numarası yürü atıyor ama gol değil palavra :))
- Samandıra'ya çıkarma
Toplam 57
Yorum
Kral Eğleniyor Bir takımın 10 numarası Alper Potuk ise o takımı direkt çöpe at :)))))))))))))))
Emenike-Sow işbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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