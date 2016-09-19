 CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe

    Tarihinin en kötü lig startını veren Kanarya’nın rakibi, lig sonuncusu . Puan kaybı, henüz 4 hafta geçmesine rağmen F.Bahçe’yi zirveden çok uzaklaştıracak, yeni krizler patlak verecek. Galibiyet ise hayat öpücüğü olacak.

    Ligde ilk üç haftada 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, bugün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Her iki takımda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Tıpkı gibi 1 puanı olan ve averajla ligin dibine demir atan Paşa, yeni hocası Kemal Özdeş'le ilk maçına çıkacak. Alacağı en az 1 puan 'ya büyük moral olacak.

    FENER 7'DE 7 YAPTI
    ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

    PAŞA, 13 MAÇTA GOL ATAMADI
    Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.




    SAAT: 20.00
    STAT: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
    KASIMPAŞA: Ramazan, Otigba, Bozhikov, Tarouco, Veysel, Popov, Etoundi, Pavelka, Andre Castro, Tunay, Adem Büyük
    FENERBAHÇE: Vollkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:58
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