CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe
Tarihinin en kötü lig startını veren Kanarya’nın rakibi, lig sonuncusu Kasımpaşa. Puan kaybı, henüz 4 hafta geçmesine rağmen F.Bahçe’yi zirveden çok uzaklaştıracak, yeni krizler patlak verecek. Galibiyet ise hayat öpücüğü olacak.
FENER 7'DE 7 YAPTI
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.
PAŞA, 13 MAÇTA GOL ATAMADI
Kasımpaşa, F.Bahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol dahi atamadı. Geçtiğimiz hafta içinde Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiği lacivert-beyazlı takım, F.Bahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.
SAAT: 20.00
STAT: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KASIMPAŞA: Ramazan, Otigba, Bozhikov, Tarouco, Veysel, Popov, Etoundi, Pavelka, Andre Castro, Tunay, Adem Büyük
FENERBAHÇE: Vollkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:58
- ''Gün, bir ve beraber olma günüdür''
Toplam 11
Yorum
Ts Alanyadan 3 yemenin bir izahı olamaz başkan . 1-0 olur 2-1 olur da 3 - 0 olmamalı .Sabır gösterilebilecek bir durum değil bu o formayı giyiyorsan karşılığını vereceksin .Eğer 2 senelik bir plan yapıyorsan da o zaman planı doğru yapacaksın.2 senede tamamen Trabzonlulardan oluşan kadro kursan gene ilk 3 ü zorlarsın.Başta destekliyordum bu yönetimi ama yanlış hamleler yapılıyor kemik kadro Trabzonlulardan oluşmak zorunda .
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
Toplam 2
Yorum
bjktufan sonra neden türk takımları avrupada başarılı olamıyor. benfica kulübü cuma oynarken biz cumartesi oynuyoruz cl maçından sonra biz pazar oynarken onlar pazartesi oynuyor. beşiktaşın başarılı olmasını istemiyorlar bunun başka bir açıklaması olamaz avrupada olmayan galatasaray pazar günü oynuyor biz cumartesi oynayacağız utanç verici gerçekten
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
Toplam 2
Yorum
kartal milli maçtan futbolculartn affını isteyin ozaman
CANLI | Kasımpaşa - Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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