Advocaat neşteri vurdu!

Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Advocaat kadroda revizyona gitti. Ligde çıktığı ilk 3 maçta sadece bir puan alan Kanarya'da fatura futbolculara kesildi. Ligin ilk 3 maçında 11'de yer alan Salih Uçan ile hemşerisi Robin van Persie'yi 18'lik Kasımpaşa kadrosuna dahil etmedi.

ALPER 11'E GİREMEDİ

Diğer yandan Hollandalı hoca 10 numara pozisyonunda görev vermesi beklenen Alper Potuk'u yedek soyundurdu. Advocaat ilk 11'de Alper'in yerine Josef de Souza'ya şans verdi.



PAŞA'YA FARKLI 11

Kalede yine Volkan'a şans veren Dick, savunmada Wiel, Kjaeri Skrtel ve Hasan Ali'ye görev verdi. Orta alanda değişikliğe giden Hollandalı Mehmet Topal, Josef, Ozan, Volkan Şen ve yeni transfer Lens'i sahaya sürdü. Tek forvet kuralına devam eden tecrübeli çalıştırıcı Emenike'yi gol silahı olarak ileri uçta görev verdi.



DİCK ADVOCAAT: YENİ BİR ŞEY DEĞİL

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı teknik adam 'Baskı hissediyor musunuz?" sorusunda, "Kasımpaşa maçını kazanmak zorundayız. Üst düzey kulüplerde kazanmalısınız bu yeni bir şey değil. Bunu biliyoruz. Taraftar da yönetim de biliyor. Bu baskının üstesinden gelmemiz gerekiyor. " cevabını verdi.

Kadrodaki revizyonla ilgili ise Advocaat: "Son maçta kanat oyuncularımız oynamadı. Her hafta kadro değişebilir. Yeterince oyuncumuz var. İyi bir oyun sergilemelerini bekliyorum orta saha oyuncularımızdan. Orta sahadaki oyuncularımızın 3'ü de iyi futbolcular." ifadelerini kullandı.