 10’da sürpriz beklentisi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    10’da sürpriz beklentisi

    10’da sürpriz beklentisi

    Advocaat, karşısında on numara mevkiinde Alper’de karar kıldı. Ancak sarı-lacivertli hocanın sürpriz bir tercih yapabileceği de konuşuluyor.

    Sarı-lacivertli ekipte cezaları sona eren Mehmet Topal ve Simon Kjaer, ilk 11'deki yerlerine geri dönüyorlar. Dick Advocaat'ın Zorya maçında olduğu gibi sağ bekte Van der Wiel'i kesip karşısında da yine Şener Özbayraklı'ya forma vermesi bekleniyor. Hollandalı hocanın, Odessa'da Ozan'a tercih ettiği Salih'i kenara çekip bu kez Ozan'ı oynatması büyük ihtimal.

    VAN PERSİE VE EMENİKE YİNE YEDEK
    Topal-Ozan ikilisinin önünde on numara pozisyonunda Alper Potuk'un şansı fazla. Ancak sızan bilgilere göre, Alper'in yerine küçük bir ihtimal de olsa Aatıf forma giyebilir. Cezaları nedeniyle Zorya maçını kaçıran Jeremain Lens ile Volkan Şen ise Sow'la birlikte ileri üçlüde forma giyecekler. Van Persie ile Emenike yine yedek soyunacak.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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