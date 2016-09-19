10’da sürpriz beklentisi
Advocaat, Kasımpaşa karşısında on numara mevkiinde Alper’de karar kıldı. Ancak sarı-lacivertli hocanın sürpriz bir tercih yapabileceği de konuşuluyor.
Sarı-lacivertli ekipte cezaları sona eren Mehmet Topal ve Simon Kjaer, ilk 11'deki yerlerine geri dönüyorlar. Dick Advocaat'ın Zorya maçında olduğu gibi sağ bekte Van der Wiel'i kesip Kasımpaşa karşısında da yine Şener Özbayraklı'ya forma vermesi bekleniyor. Hollandalı hocanın, Odessa'da Ozan'a tercih ettiği Salih'i kenara çekip bu kez Ozan'ı oynatması büyük ihtimal.
VAN PERSİE VE EMENİKE YİNE YEDEK
Topal-Ozan ikilisinin önünde on numara pozisyonunda Alper Potuk'un şansı fazla. Ancak sızan bilgilere göre, Alper'in yerine küçük bir ihtimal de olsa Aatıf forma giyebilir. Cezaları nedeniyle Zorya maçını kaçıran Jeremain Lens ile Volkan Şen ise Sow'la birlikte ileri üçlüde forma giyecekler. Van Persie ile Emenike yine yedek soyunacak.
VAN PERSİE VE EMENİKE YİNE YEDEK
Topal-Ozan ikilisinin önünde on numara pozisyonunda Alper Potuk'un şansı fazla. Ancak sızan bilgilere göre, Alper'in yerine küçük bir ihtimal de olsa Aatıf forma giyebilir. Cezaları nedeniyle Zorya maçını kaçıran Jeremain Lens ile Volkan Şen ise Sow'la birlikte ileri üçlüde forma giyecekler. Van Persie ile Emenike yine yedek soyunacak.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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