 Yelek kapmaca ile neşe geldi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yelek kapmaca ile neşe geldi

    Yelek kapmaca ile neşe geldi
    Dünkü antrenmanda oynanan yelek kapmaca oyuncu, bozulan moralleri bir nebze düzeltti. Futbolcular özellikle takımın süratli isimleri Stoch ve Emenike'yi yakalamakta oldukça zorlandılar. Oyuncular arasındaki koşturmaca idmana neşe getirdi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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