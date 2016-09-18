Van Persie kayıplarda

F.Bahçe'nin en pahalı oyuncusu Robin van Persie'nin düşüşü devam ediyor. Hollandalı yıldız, bu sezon resmi maçlarda gol bulamadı. 6 maçta 215 dakika sahada kalan Van Persie, 7 şut çekerken, 3'ünde isabet sağladı ancak fileleri havalandıramadı. Robin geçen sezon 22 gol atmıştı.