 Van Persie kayıplarda – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Van Persie kayıplarda

    Van Persie kayıplarda
    F.Bahçe'nin en pahalı oyuncusu Robin van Persie'nin düşüşü devam ediyor. Hollandalı yıldız, bu sezon resmi maçlarda gol bulamadı. 6 maçta 215 dakika sahada kalan Van Persie, 7 şut çekerken, 3'ünde isabet sağladı ancak fileleri havalandıramadı. Robin geçen sezon 22 gol atmıştı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie kayıplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.