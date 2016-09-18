 Stoch: Form tutmam için sürekli oynamalıyım – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    : Form tutmam için sürekli oynamalıyım

    Stoch: Form tutmam için sürekli oynamalıyım

    Miroslav düşen performansını sürekli oynayamamasına bağladı.

    Slovak futbolcunun, bu durumu sezon başında yönetime de ilettiği öğrenildi. 'un "Bu sezon bizimlesin" diyen yöneticilere, "Tamam takımda kalayım ama benim form tutabilmem için sürekli oynamam gerekiyor. Ben maç kondisyonuyla form tutabilen oyuncuyum. Eğer beni oynatmayacaksanız; kiralayın daha iyi" dediği bildirildi. Son maçlarda yedeğe düşen Stoch'un, bu nedenle moralsiz olduğu belirtiliyor.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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