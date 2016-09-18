"Seri yakalayacağımıza inanıyorum"

Alper Potuk, FB TV'ye yaptığı açıklamada, ligde kötü gidişi durdurmak istediklerini aktararak, " Kasımpaşa maçında galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Yeni sezona istediğimiz başlangıcı yapamadık. Buna birçok neden sayabiliriz ama bahaneler hiçbir başarının yerini tutamaz." dedi.

Kasımpaşa karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedeflediklerini anlatan Alper, "Bu seriyi yarın başlatacağımıza inanıyorum. Dün takım olarak hep beraber yemek yedik. Orada konuşulan, galibiyetlere başlamamız gerektiğiydi. Hep bunun üzerine konuşuyoruz. Galibiyet serisini bu hafta başlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Toparlanacağımıza inanıyorum"

Geçmiş yıllarda kötü başlanan ancak şampiyonlukla tamamlanan sezonlar bulunduğuna dikkati çeken Alper, "Bu sezon bize yakışmayan başlangıç yaptık. Kötü başlanan birçok sezonu şampiyonlukla tamamladık. İnşallah ilk geldiğim seneki gibi toparlanacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya karşılaşmasının son dakikasında Simon Kjaer'in attığı golün ardından şanslarının döndüğüne inandığını anlatan sarı-lacivertli futbolcu, "Takımın öz güveni açısından bizim önce bir galibiyete ihtiyacımız var. Bu 3 puan geldiği takdirde daha iyi maçlar çıkarıp, daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendileri için en önemli güç olduğuna da değinen Alper Potuk, "Taraftarlarımız bizim en önemli gücümüz ve 12. adamımız. Biz oyuncu olarak onları görünce ayrı bir iştahla oynuyoruz. Onlara yarın galibiyeti armağan edip, sonraki Gaziantepspor ve Feyenoord maçlarında desteklerini bekliyoruz. Bu kötü günleri beraber aşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.