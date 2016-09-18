 Samandıra’da yönetici istemiyorum! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Samandıra’da yönetici istemiyorum!

    Samandıra’da yönetici istemiyorum!
    'de tarihin en kötü lig başlangıcı ve kötü gidişata rağmen geçmiş senelerin aksine Samandıra Tesisleri'ne yönetimden kimselerin uğramaması şaşırtıyor. Bu durumun sebebinin ise Dick Advocaat olduğu ortaya çıktı. Hollandalı hocanın, sözleşme imzalamadan önce, "Benim çalışma alanımda yönetici görmek istemiyorum. Mümkün olduğu kadar antrenman sahası ve tesislere kimse gelmesin. Orasını bana bırakın" diye şart koştuğu öğrenildi. Bu yüzden de yönetimden kimsenin Samandıra'ya gitmediği belirlendi. Ancak Kasımpaşa maçının kaybedilmesi halinde işler iyice sarpa saracağı için Aziz Yıldırım'ın bugün tesislere giderek Advocaat ve takıma moral verebileceği belirtiliyor
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samandıra’da yönetici istemiyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.