"Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"

F.Bahçe’nin eleştirilen oyuncusu, “Aslında kötü oynamıyoruz. Tek problemimiz gol atamamak. Suç bize kalıyor. Bu haksızlık” dedi

Sosyal medya paylaşımları ve Euro 2016'da Luka Modric'in golünden önce saçını düzeltirken yakalanması ile taraftarın diline düşen Ozan Tufan, isyan etti. Genç oyuncu, her başarısız sonuçta sadece kendi üzerinden yorumlar yapılması nedeniyle sitemli. Ozan'ın yakın çevresine, "Gittiğim cafede, restoranda herkes sürekli beni sorguluyor.



SADECE BEN Mi!..

Sosyal medyadaki caps'lere bakıyorum, gazeteleri açıyorum, televizyonları izliyorum yorumcular hep beni suçluyor" diye dert yandığı öğrenilirken, "Oysa biz kötü oynamıyoruz. Problemimiz gol atamamak. Öndeki oyuncular atamıyor ama suçlu arkada oynayan oyuncular oluyor. Bu çok büyük haksızlık. Burasının Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Burada baskının yoğun olduğunu da kabul ediyorum. Ama her şeyin benim üzerinden yapılmasına dayanamıyorum" dediği ifade edildi.