 "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz" – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"

    "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"

    F.Bahçe’nin eleştirilen oyuncusu, “Aslında kötü oynamıyoruz. Tek problemimiz gol atamamak. Suç bize kalıyor. Bu haksızlık” dedi

    Sosyal medya paylaşımları ve Euro 2016'da Luka Modric'in golünden önce saçını düzeltirken yakalanması ile taraftarın diline düşen Ozan Tufan, isyan etti. Genç oyuncu, her başarısız sonuçta sadece kendi üzerinden yorumlar yapılması nedeniyle sitemli. Ozan'ın yakın çevresine, "Gittiğim cafede, restoranda herkes sürekli beni sorguluyor.

    SADECE BEN Mi!..
    Sosyal medyadaki caps'lere bakıyorum, gazeteleri açıyorum, televizyonları izliyorum yorumcular hep beni suçluyor" diye dert yandığı öğrenilirken, "Oysa biz kötü oynamıyoruz. Problemimiz gol atamamak. Öndeki oyuncular atamıyor ama suçlu arkada oynayan oyuncular oluyor. Bu çok büyük haksızlık. Burasının Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Burada baskının yoğun olduğunu da kabul ediyorum. Ama her şeyin benim üzerinden yapılmasına dayanamıyorum" dediği ifade edildi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.