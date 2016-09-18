"Öndekiler atamıyor suçlu biz oluyoruz"
F.Bahçe’nin eleştirilen oyuncusu, “Aslında kötü oynamıyoruz. Tek problemimiz gol atamamak. Suç bize kalıyor. Bu haksızlık” dedi
SADECE BEN Mi!..
Sosyal medyadaki caps'lere bakıyorum, gazeteleri açıyorum, televizyonları izliyorum yorumcular hep beni suçluyor" diye dert yandığı öğrenilirken, "Oysa biz kötü oynamıyoruz. Problemimiz gol atamamak. Öndeki oyuncular atamıyor ama suçlu arkada oynayan oyuncular oluyor. Bu çok büyük haksızlık. Burasının Fenerbahçe olduğunu biliyorum. Burada baskının yoğun olduğunu da kabul ediyorum. Ama her şeyin benim üzerinden yapılmasına dayanamıyorum" dediği ifade edildi.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
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Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
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Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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