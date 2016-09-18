 Önce kuvvet sonra taktik – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Önce kuvvet sonra taktik

    Önce kuvvet sonra taktik
    F.Bahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda futbolcular önce salonda dayanıklılık çalışması yaptı. Sahada devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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