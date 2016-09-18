 Ne sistem ne de yıldız takımıyız! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Ne sistem ne de yıldız takımıyız!

    Ne sistem ne de yıldız takımıyız!

    Hollandalı hocanın, yönetime, “Sahamıza çekilip, bekleyerek kazanamayız. Bireysel yetenekleriyle golü atıp, maçı çözecek oyuncumuz da yok. Bunun sıkıntısı içindeyiz” dediği öğrenildi

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, göreve başlamasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen takımın bir türlü rayına oturmamasını ve istenilen seviyeye gelememesini kadro yetersizliğine bağladı. Hollanda lı hocanın, yöneticilerle yaptığı toplantılarda, "Sistem takımı değiliz. Kendi sahamıza çekilip bekleyerek maç kazanamayız. Öte yandan takımda maçı çözecek yıldız da yok. Bir tane oyuncu çıkıp bireysel yetenekleriyle golü yapsın, bunu da beceremiyoruz. Yani ne sistem takımı olabiliyoruz, ne yıldız takımı olabiliyoruz. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz" dert yandığı öğrenildi. BU durumdan çok şikayetçi olduğu belirtilen Advocaat'ın, "Geri çekilip, takımı kontraatak oynatsam bu kez haklı olarak herkes, 'Burası Fenerbahçe, nasıl oynuyoruz böyle?' diye ayağa kalkacak. Yeni sistem oturtmak ise kolay değil, zaman gerek" diyerek, sabır istediği gelen haberler arasında.

    ARAYIŞ İÇİNDE
    Deneyimli teknik adamın, sık sık sistem değiştirmesinin altında yatan sebebin de bu olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar her maça 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1 ve 4-5-1 gibi farklı dizilişle çıkan Advocaat'ın sistem arayışı içinde olduğu bildirildi.

    Emre BOL
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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