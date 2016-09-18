Ne sistem ne de yıldız takımıyız!

Teknik Direktörü, göreve başlamasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen takımın bir türlü rayına oturmamasını ve istenilen seviyeye gelememesini kadro yetersizliğine bağladı.hocanın, yöneticilerle yaptığı toplantılarda, "Sistem takımı değiliz. Kendi sahamıza çekilip bekleyerek maç kazanamayız. Öte yandan takımda maçı çözecek yıldız da yok. Bir tane oyuncu çıkıpgolü yapsın, bunu da beceremiyoruz. Yani ne sistem takımı olabiliyoruz, ne yıldız takımı olabiliyoruz. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz" dert yandığı öğrenildi.durumdan çok şikayetçi olduğu belirtilen, "Geri çekilip, takımı kontraatak oynatsam bu kez haklı olarak herkes, 'Burası, nasıl oynuyoruz böyle?' diye ayağa kalkacak. Yeni sistem oturtmak ise kolay değil, zaman gerek" diyerek, sabır istediği gelen haberler arasında.Deneyimli teknik adamın, sık sık sistem değiştirmesinin altında yatan sebebin de bu olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar her maça 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1 vegibi farklı dizilişle çıkan Advocaat'ın sistem arayışı içinde olduğu bildirildi.