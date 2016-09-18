‘Kupalarla tur atacağız'

Yeni sezona sıkı hazırlanan F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Selçuk Keskin, son topa kadar mücadele edecek bir takım olacaklarının sözünü verdi. Güzel hayaller kurduklarını ifade eden deneyimli oyuncu, "Taraftarlarımız maçlara gelsin. Kupalalarla statta tur atmayı hayal ediyoruz" dedi.