 Kasımpaşa’ya yeni kadro – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ’ya yeni kadro

    Kasımpaşa’ya yeni kadro
    , maçında da kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Takımı harekete geçirecek bir dizilim arayan Hollandalı, Zorya karşısında cezaları nedeniyle oynamayan Jeremain ve Volkan Şen'i yeniden kadroya alacak. Hatta 'yetersiz' dediği Aatif'i de 18 kişilik kadroya almayı düşündüğü ifade ediliyor.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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