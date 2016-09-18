 Hasan Ali en çok çalışan oyuncu – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hasan Ali en çok çalışan oyuncu

    Hasan Ali en çok çalışan oyuncu
    Son haftalarda taraftarın en çok tepkisini çeken oyuncuların başında Hasan Ali geliyor. Bu sene Kadıköy'de oynanan neredeyse her maçta yuhalandı. Peki, siz Hasan Ali'nin tesislerde neler yaptığını biliyor musunuz? Bir kere inanılmaz profesyonel... Takımın ekstra idmanlar yapan tek oyuncusu... Herkes odasına gittiğinde o antrenman yapmaya devam ediyor. Hatta duyduğum kadarıyla takım arkadaşlarının kapısını çalıp, onların da ekstra çalışmasını sağlamaya çalışıyormuş. Advocaat'ın, "3 tane daha Hasan Ali olsa bu takım bambaşka olurdu" dediği konuşuluyor. Hasan Ali'ye haksızlık yapıldığını düşündüğüm için bunu yazıyorum. Taraftar 2 orta yapamadı diye hemen kara listeye alıyor futbolcuları... Sallarken biraz dikkat edin.

    'Şefkatsilin' gerekli
    Dick Advocaat imzayı atmadan önce, "Yöneticiler benim çalışma alanıma girmesin" demiş. Ama bu şartlarda krizleri tek başına çözebilmesi mümkün görünmüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler uzun zamandır tesislere gelmiyor. Şu ortamda mutlaka ve hatta sık sık gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zira Samandıra'da yolunda giden hiçbir şey yok. Yıldırım "Azizsilin" tarafıyla değil "babacan" tavrıyla yaklaşırsa futbolcular yeniden güven kazanır. Bağırıp çağırarak bu işler düzelmez. Fenerbahçeli futbolcuların şu sıralar hiç olmadığı kadar başlarının okşanmasına ihtiyacı var.

    O grup dağıtılmalı
    Yönetimin dışında 'yi yöneten, algı operasyonları yapan bir grup var. Başkan dahi çoğu zaman bu grubun tuzağına düşüyor. Bir teknik direktör, bir oyuncu takımdan gönderilmek isteniyorsa bu yapı çalışmaya başlıyor. Zaten 'deki mevcut durumun başlıca sorumlusu bu grubun elemanları... Yeni gelen futbolculara araba, ev eşyası gibi şeyler sağlıyor, sosyal medya hesaplarını kurup yönetiyor, onların üzerinden binlerce dolar para kazanıyorlar. Büyük bir pazar kurmuşlar. Ben bunların isimlerini biliyorum. Gerekirse de yazarım. Fenerbahçe'yi küçülten, kamuoyunda sevimsizleştiren bu yapı dağıtılmazsa kulüp daha çok zarar görür.

    Emre BOL / Haber Analiz
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Ali en çok çalışan oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.