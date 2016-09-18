Hasan Ali en çok çalışan oyuncu
'Şefkatsilin' gerekli
Dick Advocaat imzayı atmadan önce, "Yöneticiler benim çalışma alanıma girmesin" demiş. Ama bu şartlarda krizleri tek başına çözebilmesi mümkün görünmüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler uzun zamandır tesislere gelmiyor. Şu ortamda mutlaka ve hatta sık sık gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zira Samandıra'da yolunda giden hiçbir şey yok. Yıldırım "Azizsilin" tarafıyla değil "babacan" tavrıyla yaklaşırsa futbolcular yeniden güven kazanır. Bağırıp çağırarak bu işler düzelmez. Fenerbahçeli futbolcuların şu sıralar hiç olmadığı kadar başlarının okşanmasına ihtiyacı var.
O grup dağıtılmalı
Yönetimin dışında Fenerbahçe'yi yöneten, algı operasyonları yapan bir grup var. Başkan Aziz Yıldırım dahi çoğu zaman bu grubun tuzağına düşüyor. Bir teknik direktör, bir oyuncu takımdan gönderilmek isteniyorsa bu yapı çalışmaya başlıyor. Zaten Fenerbahçe'deki mevcut durumun başlıca sorumlusu bu grubun elemanları... Yeni gelen futbolculara araba, ev eşyası gibi şeyler sağlıyor, sosyal medya hesaplarını kurup yönetiyor, onların üzerinden binlerce dolar para kazanıyorlar. Büyük bir pazar kurmuşlar. Ben bunların isimlerini biliyorum. Gerekirse de yazarım. Fenerbahçe'yi küçülten, kamuoyunda sevimsizleştiren bu yapı dağıtılmazsa kulüp daha çok zarar görür.
Emre BOL / Haber Analiz
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:23
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
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Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
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Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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