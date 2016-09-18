 Güven köprüsü kurmalı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Güven köprüsü kurmalı

    Güven köprüsü kurmalı

    Hollandalı hocanın, her başarısız sonuçta oyuncuları ortaya atması takım içinde tepki çekiyor. Advocaat, kolej havası oluşturmak istiyorsa futbolcularla güven ortamı tesis etmeli

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, kaybedilen her puan sonrası yaptığı basın toplantılarında, "Bazı oyuncularım uyudu, kapasitesi takımda oynamaya yetmeyen futbolcular var" diye açıklamalar yapıyor. Bu sözlerin Samandıra Tesisleri'nde nasıl bir infiale yol açabileceğini bilmeden konuşuyor Advocaat... Kendi üzerindeki baskıyı, futbolcuların üzerine atarak sorumluluktan kurtulacağını sanıyor. Bu yazıda sizlere Samandıra Tesisleri'nde neler yaşandığını anlatacağım... Bir kere şunu net bir şekilde ortaya koyalım; tesislerde kimsenin yüzü gülmüyor, herkes birbirinin arkasından konuşuyor.

    ASKER KOMUTANA GÜVEN DUYMALI
    Advocaat'ın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar futbolcuları inanılmaz rahatsız etmiş. Birçoğu, "Keşke hoca isim verseydi. Bu şekilde yaparak hepimizi zan altında bıraktı" diyor. Düşünmeden yapılan açıklamalar zaten kendilerine olan güvenlerini kaybetmiş futbolcuların daha da dağılmasına yol açmış. Advocaat tesislerde kolej havasını oluşturmak istiyorsa sürekli futbolcuları suçlamaktan vazgeçmeli. Komutanına güvenmeyen askerlerle savaşa girilmez. Hollandalı teknik direktör önce oyuncularıyla arasında bir güven köprüsü kurmalı. Emin olun 4-4-2, 4-3-3'ten daha önemli olan bu...

    OYUNCULAR GÜLEN YÜZE HASRETLER
    Eğri oturalım doğru konuşalım; 'de yıllardır süren futbolcuya dayalı sistem var. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama futbolcularıyla sürekli kavga eden bir teknik direktörün Samandıra'da fazla yaşama ihtimali yok. İpleri tamamıyla oyuncuların eline versin demiyorum. Lakin Fenerbahçe'nin şu sıralar en çok ihtiyacı olan şey gülen yüzler...
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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