Güven köprüsü kurmalı
Hollandalı hocanın, her başarısız sonuçta oyuncuları ortaya atması takım içinde tepki çekiyor. Advocaat, kolej havası oluşturmak istiyorsa futbolcularla güven ortamı tesis etmeli
ASKER KOMUTANA GÜVEN DUYMALI
Advocaat'ın basın toplantılarında yaptığı açıklamalar futbolcuları inanılmaz rahatsız etmiş. Birçoğu, "Keşke hoca isim verseydi. Bu şekilde yaparak hepimizi zan altında bıraktı" diyor. Düşünmeden yapılan açıklamalar zaten kendilerine olan güvenlerini kaybetmiş futbolcuların daha da dağılmasına yol açmış. Advocaat tesislerde kolej havasını oluşturmak istiyorsa sürekli futbolcuları suçlamaktan vazgeçmeli. Komutanına güvenmeyen askerlerle savaşa girilmez. Hollandalı teknik direktör önce oyuncularıyla arasında bir güven köprüsü kurmalı. Emin olun 4-4-2, 4-3-3'ten daha önemli olan bu...
OYUNCULAR GÜLEN YÜZE HASRETLER
Eğri oturalım doğru konuşalım; Fenerbahçe'de yıllardır süren futbolcuya dayalı sistem var. Bunun doğru olduğunu söylemiyorum ama futbolcularıyla sürekli kavga eden bir teknik direktörün Samandıra'da fazla yaşama ihtimali yok. İpleri tamamıyla oyuncuların eline versin demiyorum. Lakin Fenerbahçe'nin şu sıralar en çok ihtiyacı olan şey gülen yüzler...
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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