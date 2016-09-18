Feyenoord yoluna yenilgisiz devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Feyenoord, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi. Feyenoor'a galibiyeti getiren golü 82'nci dakikada Eric Botteghin kaydetti.



UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Manchester United'ı 1-0 yenen Feyenoord, ikinci karşılaşmasında 29 Eylül'de Fenerbahçe ile mücadele edecek.