 Feyenoord yoluna yenilgisiz devam ediyor – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    yoluna yenilgisiz devam ediyor

    Feyenoord yoluna yenilgisiz devam ediyor

    HOLLANDA Birinci Futbol Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde , Eindhoven'ı 1-0 mağlup etti. aldığı bu galibiyet ile ligdeki 6'ncı maçında da gülen taraf oldu.

    Avrupa Ligi A Grubu'nda 'nin rakibi olan , Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda Eindhoven'ı 1-0 yendi. Feyenoor'a galibiyeti getiren golü 82'nci dakikada Eric Botteghin kaydetti.

    UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Manchester United'ı 1-0 yenen , ikinci karşılaşmasında 29 Eylül'de ile mücadele edecek.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:55
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