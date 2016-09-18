Feyenoord yoluna yenilgisiz devam ediyor
HOLLANDA Birinci Futbol Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Feyenoord, PSV Eindhoven'ı 1-0 mağlup etti. Feyenoord aldığı bu galibiyet ile ligdeki 6'ncı maçında da gülen taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Feyenoord, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda PSV Eindhoven'ı 1-0 yendi. Feyenoor'a galibiyeti getiren golü 82'nci dakikada Eric Botteghin kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Manchester United'ı 1-0 yenen Feyenoord, ikinci karşılaşmasında 29 Eylül'de Fenerbahçe ile mücadele edecek.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:55
- 20.00 | Akhisar - Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
KARAKARTAL__ Hayatınızı Siyah Beyaza boyayacaz.Artık Şampiyonluk yok size.Devir BEŞİKTAŞ devri.Brumanız 2 3 hafta sonra patlak verirse,sneijderiniz sahada stop eder.Anlayacağınız haftaya bi vodafone arenaya gelin hava gazınızı alalım.Ondan sonraki haftalar malum çöküş başlar Gs için.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ....
- Güven köprüsü kurmalı
Toplam 6
Yorum
fener takımda istekli oynayan futbolcular sayılı takımın genelinde hırs istek yok izlerken bile seyirci sıkılıyor önce kazanma isteği olmalı
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 21
Yorum
fener aziz seni tekrar getirdiğine göre aziz seviyordur.Takımdaki forvetlerin hepsi formsuz isteksiz bir sow form tutarsa iş yapar
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