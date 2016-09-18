 F.Bahçe, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    F.Bahçe, maçına hazır

    F.Bahçe, Kasımpaşa maçına hazır

    , Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    ile , yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maçta, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:33
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