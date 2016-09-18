F.Bahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maçta, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:33
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 9
Yorum
outlaw Anca penaltıları atıyordu..Şimdi onlar da kaçmaya başladıysa,artık gitme vakti Selçuk!
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 18
Yorum
GSli1905 Akrabandami Gercek Huyunu biliyorsun Kardes ?
- Ayağa kalkacağız
Toplam 20
Yorum
bordomavi kanatlar olmadan gol atmak çok zor sadece sağ açık değil sol açıkta yok takımda, Castillo forvete geçmeli Muhammet le çift forvet oynamalı kanat forvette olabilir, rakipler bizi çözmüş baskı uygulayıp orta sahadan top kapıp gol atıyorlar orta saha taktik değiştirmeli topu alan kanatlara veya ceza yayına top atmalı birde defans çok önde oynamamalı hepsi ağır adam onura da yapacak bir şey kalmıyor frikik atışında morali bozuktu ona yüklenmemek gerek.
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