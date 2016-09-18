F.Bahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maçta, hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.