 Emenike: Kimse beni sevmiyor! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    : Kimse beni sevmiyor!

    Emenike: Kimse beni sevmiyor!

    Formu düşen Nijeryalı’nın takım içinde istenmediğini düşündüğü, bu yüzden yalnız takıldığı ve idmanlarda bile bireysel oynadığı iddia edildi

    Kiralıktan geri döndükten sonra Fernandao'nun sakatlanması, Robin van Persie'nin de bir türlü istenen seviyeye gelememesi nedeniyle umut olan ancak havası çabuk sönen Emmanuel , yine arıza çıkarmaya başladı. Nijeryalı forvetin, antrenmanlarda uyumsuz tavırlar sergilediği gelen haberler arasında. Sabahları kimseye 'günaydın' demeyen, yemeklerde çoğunlukla tek başına takılan tecrübeli golcünün, idman maçlarında da sürekli bireysel oynadığı ve kimseye pas vermediği, takım arkadaşları "Niye pas vermiyorsun?" deyince de üzerlerine yürüyüp kavga çıkardığı iddia ediliyor. Geçmişte de taraftarlarla sorun yaşayan Emenike'nin "Kimse burada beni sevmiyor, kimse beni istemiyor" psikolojisini taşıdığı ve "Ben onlara göstereceğim" ruh haliyle hareket ettiği ifade edildi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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