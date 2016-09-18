 Can simidi Paşa! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Can simidi Paşa!

    Can simidi Paşa!
    Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Fenerbahçe'nin ümidi Kasımpaşa! Kanarya'nın yarın akşam konuk olacağı İstanbul ekibine şansı tutuyor. Sarı-lacivertli takım, İstanbul ekibiyle ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazanırken, 17 gol atıp, kalesinde sadece 5 gol gördü.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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