 12 yıl hapis istendi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    12 yıl hapis istendi

    12 yıl hapis istendi
    'nin Ukrayna'da Zorya Luhansk ile oynadığı karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle taşkınlık çıkaran Ukranyalı holiganlar hakkında dava açıldı. Maç öncesi çıkan olaylarda 7 Türk taraftarın yaralandığı, 14 Ukraynalı holiganın gözaltına alındığı bildirildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırgan Ukraynalı taraftarlar hakkında, "holiganlık" ve organize saldırı suçlarından 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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