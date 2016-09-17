Volkan duymasın
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, "Zorya'yı iyi tanıyorum. Maçtan önce bana 'Bir puan alıp döneceksiniz" deselerdi, ben 'Harika bir şey olur' derdim" dedi. Galatasaraylı taraftarlar, Lens'in bu sözleri üzerine twitter'dan Volkan'ın "Allah bize 1-0 sevinmeyi nasip etmesin" sözlerini hatırlattı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Volkan duymasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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