 Volkan duymasın – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Volkan duymasın

    Volkan duymasın
    F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, "Zorya'yı iyi tanıyorum. Maçtan önce bana 'Bir puan alıp döneceksiniz" deselerdi, ben 'Harika bir şey olur' derdim" dedi. Galatasaraylı taraftarlar, 'in bu sözleri üzerine twitter'dan Volkan'ın "Allah bize 1-0 sevinmeyi nasip etmesin" sözlerini hatırlattı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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