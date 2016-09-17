Uslu: Biraz sabretmemiz lazım
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu FB TV'ye açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde: "Takım sporu yapıyoruz. Boks ve atletizm gibi ferdi branşlarımızda var ama takım sporlarında bazı dönemler birçok nedenle takım kötüye gidebilir. Önemli olan kötü dönemlerde taraftarın takıma sahip çıkması. Hayatımız boyunca takım sporunda yıllarca idarecilik yaptık, antrenörlük yaptık. Bu işleri yaşadık. Kendi deneyimlerimizle taraftarı olduğumuz, üyesi olduğumuz kulübe yardım etmeye çalışıyoruz. Takım kötü gidince taraftar üzülüyor. Biz üzülmüyor muyuz? Hepimiz üzülüyoruz, herkes üzülüyor ama takım iyi gittiği zaman da seviniyoruz. Takımı iyiye götürmemiz lazım, o zaman da kötü günde takıma sahip çıkmak gerekiyor. Bu sene Fenerbahçe kötü gidiyor bununla ilgili hemen başladılar. Daha üç hafta olmuş Türkiye Ligi'nde. Üç maçta 7 top kalemize geldi ve bunun 5'i gol oldu. Senin 6 tane topun kaleden dönecek. Bunlar tabi bütün sezonun istatistiğine yansıyamaz. Toparlanacağımıza inanıyorum."
"Bizde eskide kalmış bir medya alışkanlığı var. Diyorlar ki işte bunlar gece gidiyorlar, şuraya gidiyorlar. Bu çocukların yüzde 90'sını kendi istekleriyle Samandıra'da kalıyor. Yalan dolan haberler çıkıyor. Konuşmalar geçiyor. Maçların dışında 24 saat Samandıra'dalar. Antrenmanların dışında bu çocuklar orada yaşıyorlar. Daha ne yapabilirler? Kapasiteleri bu kadar olabilir; aşacaklar, biz inanıyoruz. Orada 4-5 tane genç oyuncumuz var. Şu an hiç oynamayan İsmail dahil olmak üzere bütün Türk oyuncuların çok önemli yerlere, çok iyi oynayacaklarına biz inanıyoruz. Birkaç hafta sabretmemiz lazım."
"İstatistiğine baktığınız zaman biz, ligde bir ya da ikinci olduk. Bizim kadar bir veya ikinci olan takım yok. Burada lütfen insanlar, Aziz Yıldırım düşmanlığını bıraksınlar. Aziz Yıldırım'ın ne kadar önemli bir insan olduğunu şu anda insanlar görüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ne kadar önemli bir kulüp olduğunu da görüyor. Geçmişte anlatılan bu terörist grupla nasıl mücadele ettiğini de görüyor. İnsanların birazcık bu tür şeyleri tolere etmesi gerekiyor. Eleştiri tabii ki olacak. Kötü oynayan oyuncuyu, takımı eleştireceksin. Ama yıpratmaya gerek yok. Biz inşallah şampiyon olacağız ben ona inanıyorum. O zaman bunları tek tek afişe edeceğiz. Yazacaklar 'afişe etti, şampiyon oldu' diye onu da ben biliyorum. Kaybettiğimiz 5-6 puan önemli değil, Türkiye Ligi çok uzun."
"Avrupa Ligi'nde de Zorya Luhansk takımını herkes hor görüyor. Doğrudur, oyuncular aylık 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar alıyorlar. Kimse şunu düşünmüyor, Manchester United 300-400 milyon poundluk takım,25 milyon poundluk Feyenoord'a yenildi. İngiltere basınında kimse böyle bir şey demiyor. 'Mahalle takımı' diye bir kavramı artık bu medyanın bırakması lazım. Algı yapıyorlar. İyi bir takım. Ama tabii ki bizim ayarımızda değil. Tabii ki bizim oyuncuların kalitesinde değil ama 4 yıldır aynı takım, 7 yıldır aynı antrenörle çalışmış bir ekipten bahsediyoruz. Türkiye sınırları içinde böyle uzun süre antrenörle çalışmış bir takım var mı? Yok. İnsanların bunları araştırıp, yazması lazım. Şöyle oldu, böyle oldu, başarısız oldu; vurun. Geçen yıl başarısız diyorlar, ikinci olduk. En önemli rakibimiz beşinci, altıncı oldu. Bizim nasıl ikinci olduğumuzu da herkes biliyor. Biz galibiyet almayınca üstümüze geliyorlar. Efendice söylemeye çalışıyorum, çünkü hemen ceza vermeye çalışıyorlar. Lütfen bizim maçları ve hakemleri irdelesinler. Lütfen...."
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
Uslu: Biraz sabretmemiz lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.