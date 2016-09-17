 Suçlu aramayın – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Suçlu aramayın

    Suçlu aramayın
    Sarı-lacivertli ekipte 8 resmi maçın ardından (5'i Avrupa, 3'ü lig) 3'er gollü Emenike ve Stoch'un ardından en golcü ikinci isim Simon Kjaer... 'un filelerini enfes bir frikikle havalandıran, Zorya'yı da ceza sahası dışından avlayan Danimarkalı futbolcu, "Oynamamız gerektiği gibi oynamıyoruz. Birbirimizi suçlamak takımı geliştirmez, birlik olmalıyız. Kalitemiz var. Bir gün güzel gelecek ancak bu çabuk olmalı" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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