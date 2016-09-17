Suçlu aramayın
Sarı-lacivertli ekipte 8 resmi maçın ardından (5'i Avrupa, 3'ü lig) 3'er gollü Emenike ve Stoch'un ardından en golcü ikinci isim Simon Kjaer... Kayserispor'un filelerini enfes bir frikikle havalandıran, Zorya'yı da ceza sahası dışından avlayan Danimarkalı futbolcu, "Oynamamız gerektiği gibi oynamıyoruz. Birbirimizi suçlamak takımı geliştirmez, birlik olmalıyız. Kalitemiz var. Bir gün güzel futbol gelecek ancak bu çabuk olmalı" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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