 Sow’dan öz eleştiri – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Sow’dan öz eleştiri

    Sow’dan öz eleştiri
    F.Bahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, kendi performansından memnun olmadığını belirtirek öz eleştiri yaptı. Golcü oyuncu, 'ye dönmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha iyisini yapmalıyım; bunun da farkındayım. Oyunumdan memnun değilim. Takım halinde daha iyi olmamız gerekiyor. Gol atmalıyım" ifadelerini kullandı. Sow ayrıca mutlaka taraftar desteğine de ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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