 Şener’e ayıp olur – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Şener’e ayıp olur

    Şener’e ayıp olur

    Dick Advocaat, Ukrayna’da kulübede tuttuğu Van der Wiel’e gerekçesini işte böyle anlatmış.

    Advocaat'ın Gregory van der Wiel'i Zorya maçında kenarda bekletmesinin nedeni ortaya çıktı: Fiziksel düşüş... Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde bu durumu van der Wiel'e de aktarmış. Advocaat'ın vatandaşına, "Seni bu halinle ilk 11'e koyarsam takım arkadaşın Şener'e haksızlık etmiş olurum. Bu nedenle seni yedek soyunduracağım. Bu maçta Şener'e görev vereceğim" dediği öğrenildi. Advocaat'ın Milli Takım'ın da bankosu olan Şener'in performansından memnun kaldığı, kendisini mücadelesinde de ilk 11'deoynatmayı planladığı bildirildi.

    NEDEN BEN DEĞiL DE OZAN!
    Advocaat'ın Zorya maçının devre arasında Salih'e "Çıkıyorsun", Ozan'a da "Hazırlan" demesi, Gregory van der Wiel'in tepkisini çekti. Ozan tercih edilince çıldıran Wiel'in, sadece Advocaat ve yardımcılarının anladığı bazı kelimeler kullandığı ileri sürüldü. Neustadter, Robin van Persie ve Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in bu sözlere tepki gösterdiği iddia edildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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