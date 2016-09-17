Şener’e ayıp olur
Dick Advocaat, Ukrayna’da kulübede tuttuğu Van der Wiel’e gerekçesini işte böyle anlatmış.
Advocaat'ın Gregory van der Wiel'i Zorya maçında kenarda bekletmesinin nedeni ortaya çıktı: Fiziksel düşüş... Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde bu durumu van der Wiel'e de aktarmış. Advocaat'ın vatandaşına, "Seni bu halinle ilk 11'e koyarsam takım arkadaşın Şener'e haksızlık etmiş olurum. Bu nedenle seni yedek soyunduracağım. Bu maçta Şener'e görev vereceğim" dediği öğrenildi. Advocaat'ın Milli Takım'ın da bankosu olan Şener'in performansından memnun kaldığı, kendisini Kasımpaşa mücadelesinde de ilk 11'deoynatmayı planladığı bildirildi.
NEDEN BEN DEĞiL DE OZAN!
Advocaat'ın Zorya maçının devre arasında Salih'e "Çıkıyorsun", Ozan'a da "Hazırlan" demesi, Gregory van der Wiel'in tepkisini çekti. Ozan tercih edilince çıldıran Wiel'in, sadece Advocaat ve yardımcılarının anladığı bazı kelimeler kullandığı ileri sürüldü. Neustadter, Robin van Persie ve Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in bu sözlere tepki gösterdiği iddia edildi.
NEDEN BEN DEĞiL DE OZAN!
Advocaat'ın Zorya maçının devre arasında Salih'e "Çıkıyorsun", Ozan'a da "Hazırlan" demesi, Gregory van der Wiel'in tepkisini çekti. Ozan tercih edilince çıldıran Wiel'in, sadece Advocaat ve yardımcılarının anladığı bazı kelimeler kullandığı ileri sürüldü. Neustadter, Robin van Persie ve Advocaat'ın yardımcısı Mario Been'in bu sözlere tepki gösterdiği iddia edildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Şener’e ayıp olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.