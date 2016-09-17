 Samandıra kaynıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Samandıra kaynıyor

    Samandıra kaynıyor

    Birbirleriyle selamlaşmayan oyuncular var. Bazı isimler yedek kaldığı için küskün. Yeni transferlerden biri kendini takımın üzerinde görüyor. Kendisiyle dalga geçilen oyuncular var. Yüksek ücret alan bir yıldız sürekli hedefte. İdmanlarda yaptıkları çapkınlıkları anlatan futbolcular bulunuyor.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, 90+6'da Simon Kjaer'in attığı golle 1-1 biten Zorya maçı sonrası yaptığı açıklamada, takım içinde bazı sorunlara işaret etmiş, bu sözlerini açmamıştı. Peki Advocaat'ın sözünü ettiği bu sorunlar neydi?

    Hollandalı hoca açıkça ifade etmediği için bu sorunların ne olduğu şimdilik sır olarak kalacak. Ancak bir gerçek var ki; Samandıra'da işler olması gerektiği gibi değil. Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı bazı tespitler, Advocaat'ın da altını çizdiği bu sorunlara ışık tutacak cinsten.

    Yönetimin, bu tespitler üzerine bazı futbolcuların dikkatini çekeceği, ciddi tedbirler alıp "kulak çekeceği" belirtiliyor. İşte, söz konusu yöneticinin yönetimle de paylaştığı ileri sürülen gözlemleri ve Samandıra'dan edindiği bazı istihbari bilgileri: (Futbolcu isimlerini vermekten kaçındık)

    -Birbirleriyle selamlaşmayan hatta küskün olan futbolcular var.
    -Bazı oyuncular yedek kaldığı için küskün ve kırgın.
    -Yeni transferlerden biri (yabancı) kendini takımın üzerinde görüyor, diğerlerini küçümsüyor.
    -Takımın genç bir yıldızı, bir kısım futbolcu tarafından alay konusu oluyor, kendisiyle dalga geçiliyor.
    -Robin van Persie'nin aldığı para sürekli sorun ediliyor. İkili sohbetlerde bu konu sık sık gündeme geliyor.
    -Yabancı bir oyuncu, İstanbul'da yaptığı çapkınlıkları idmanlarda takım arkadaşlarına anlatıyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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