Samandıra kaynıyor
Birbirleriyle selamlaşmayan oyuncular var. Bazı isimler yedek kaldığı için küskün. Yeni transferlerden biri kendini takımın üzerinde görüyor. Kendisiyle dalga geçilen oyuncular var. Yüksek ücret alan bir yıldız sürekli hedefte. İdmanlarda yaptıkları çapkınlıkları anlatan futbolcular bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, 90+6'da Simon Kjaer'in attığı golle 1-1 biten Zorya maçı sonrası yaptığı açıklamada, takım içinde bazı sorunlara işaret etmiş, bu sözlerini açmamıştı. Peki Advocaat'ın sözünü ettiği bu sorunlar neydi?
Hollandalı hoca açıkça ifade etmediği için bu sorunların ne olduğu şimdilik sır olarak kalacak. Ancak bir gerçek var ki; Samandıra'da işler olması gerektiği gibi değil. Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı bazı tespitler, Advocaat'ın da altını çizdiği bu sorunlara ışık tutacak cinsten.
Yönetimin, bu tespitler üzerine bazı futbolcuların dikkatini çekeceği, ciddi tedbirler alıp "kulak çekeceği" belirtiliyor. İşte, söz konusu yöneticinin yönetimle de paylaştığı ileri sürülen gözlemleri ve Samandıra'dan edindiği bazı istihbari bilgileri: (Futbolcu isimlerini vermekten kaçındık)
-Birbirleriyle selamlaşmayan hatta küskün olan futbolcular var.
-Bazı oyuncular yedek kaldığı için küskün ve kırgın.
-Yeni transferlerden biri (yabancı) kendini takımın üzerinde görüyor, diğerlerini küçümsüyor.
-Takımın genç bir yıldızı, bir kısım futbolcu tarafından alay konusu oluyor, kendisiyle dalga geçiliyor.
-Robin van Persie'nin aldığı para sürekli sorun ediliyor. İkili sohbetlerde bu konu sık sık gündeme geliyor.
-Yabancı bir oyuncu, İstanbul'da yaptığı çapkınlıkları idmanlarda takım arkadaşlarına anlatıyor.
Hollandalı hoca açıkça ifade etmediği için bu sorunların ne olduğu şimdilik sır olarak kalacak. Ancak bir gerçek var ki; Samandıra'da işler olması gerektiği gibi değil. Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı bazı tespitler, Advocaat'ın da altını çizdiği bu sorunlara ışık tutacak cinsten.
Yönetimin, bu tespitler üzerine bazı futbolcuların dikkatini çekeceği, ciddi tedbirler alıp "kulak çekeceği" belirtiliyor. İşte, söz konusu yöneticinin yönetimle de paylaştığı ileri sürülen gözlemleri ve Samandıra'dan edindiği bazı istihbari bilgileri: (Futbolcu isimlerini vermekten kaçındık)
-Birbirleriyle selamlaşmayan hatta küskün olan futbolcular var.
-Bazı oyuncular yedek kaldığı için küskün ve kırgın.
-Yeni transferlerden biri (yabancı) kendini takımın üzerinde görüyor, diğerlerini küçümsüyor.
-Takımın genç bir yıldızı, bir kısım futbolcu tarafından alay konusu oluyor, kendisiyle dalga geçiliyor.
-Robin van Persie'nin aldığı para sürekli sorun ediliyor. İkili sohbetlerde bu konu sık sık gündeme geliyor.
-Yabancı bir oyuncu, İstanbul'da yaptığı çapkınlıkları idmanlarda takım arkadaşlarına anlatıyor.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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