Samandıra kaynıyor

Teknik Direktörüın, 90+6'dain attığı golle 1-1 bitenmaçı sonrası yaptığı açıklamada, takım içinde bazı sorunlara işaret etmiş, bu sözlerini açmamıştı. Peki Advocaat'ın sözünü ettiği bu sorunlar neydi?Hollandalı hoca açıkça ifade etmediği için bu sorunların ne olduğu şimdilik sır olarak kalacak. Ancak bir gerçek var ki;da işler olması gerektiği gibi değil. Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı bazı tespitler, Advocaat'ın da altını çizdiği bu sorunlara ışık tutacak cinsten.Yönetimin, bu tespitler üzerine bazı futbolcuların dikkatini çekeceği, ciddi tedbirler alıpbelirtiliyor. İşte, söz konusu yöneticinin yönetimle de paylaştığı ileri sürülen gözlemleri ve Samandıra'dan edindiği bazı istihbari bilgileri: (Futbolcu isimlerini vermekten kaçındık)-Birbirleriyleselamlaşmayan hatta küskün olan futbolcular var.-Bazıoyuncular yedek kaldığı için küskün ve kırgın.-Yenitransferlerden biri (yabancı) kendini takımın üzerinde görüyor, diğerlerini küçümsüyor.-Takımıngenç bir yıldızı, bir kısım futbolcu tarafından alay konusu oluyor, kendisiyle dalga geçiliyor.-Robinvan Persie'nin aldığı para sürekli sorun ediliyor. İkili sohbetlerde bu konu sık sık gündeme geliyor.-Yabancı bir oyuncu, İstanbul'da yaptığı çapkınlıkları idmanlarda takım arkadaşlarına anlatıyor.