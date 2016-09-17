 Salih Uçan’a fırça – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Salih Uçan’a fırça

    Salih Uçan’a fırça

    Salih’in Zorya maçındaki top kayıpları Advocaat’ı çıldırttı. Hollandalı teknik adam, devre arasında genç futbolcuyu ağır ifadelerle eleştirdi.

    Zorya karşılaşmasının ardından "Bu maç sonrası artık kimi oynatıp kimi oynatmayacağımızı çok iyi anladık" diyerek futbolcularına gözdağı veren teknik direktör Dick Advocaat'ın hışmından nasibihi ilk alan isim Salih Uçan oldu.

    Hollandalı çalıştırıcının, mücadelenin devre arasında genç futbolcuya yaptığı top kayıpları nedeniyle oldukça kızdığı ve sert ifadelerle eleştirip fırçaladığı bildirildi. Salih, ilk yarıdaki önemli anlarda 8 kez top kaybederek dikkat çekmişti.

    BİR KAÇ MAÇ DİNLENECEK
    Advocaat'ın ayrıca sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansından da memnun olmadığı dile getirilirken, birkaç maç kızağa çekeceği kaydedildi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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