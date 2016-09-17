Salih Uçan’a fırça
Salih’in Zorya maçındaki top kayıpları Advocaat’ı çıldırttı. Hollandalı teknik adam, devre arasında genç futbolcuyu ağır ifadelerle eleştirdi.
Zorya karşılaşmasının ardından "Bu maç sonrası artık kimi oynatıp kimi oynatmayacağımızı çok iyi anladık" diyerek futbolcularına gözdağı veren teknik direktör Dick Advocaat'ın hışmından nasibihi ilk alan isim Salih Uçan oldu.
Hollandalı çalıştırıcının, mücadelenin devre arasında genç futbolcuya yaptığı top kayıpları nedeniyle oldukça kızdığı ve sert ifadelerle eleştirip fırçaladığı bildirildi. Salih, ilk yarıdaki önemli anlarda 8 kez top kaybederek dikkat çekmişti.
BİR KAÇ MAÇ DİNLENECEK
Advocaat'ın ayrıca sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansından da memnun olmadığı dile getirilirken, birkaç maç kızağa çekeceği kaydedildi.
Hollandalı çalıştırıcının, mücadelenin devre arasında genç futbolcuya yaptığı top kayıpları nedeniyle oldukça kızdığı ve sert ifadelerle eleştirip fırçaladığı bildirildi. Salih, ilk yarıdaki önemli anlarda 8 kez top kaybederek dikkat çekmişti.
BİR KAÇ MAÇ DİNLENECEK
Advocaat'ın ayrıca sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansından da memnun olmadığı dile getirilirken, birkaç maç kızağa çekeceği kaydedildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Salih Uçan’a fırça haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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