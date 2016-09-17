RvP’nin derdi büyük
Eski sakatlıklarının etkisini bir türlü atamıyor, ağrılar yüzünden büyük azap çekiyor. Bir bölgesini güçlendirmeye çalışırken, başka sakatlıkla boğuşuyor.
Son olarak Zorya Luhansk maçında da yedek soyunan Robin van Persie'nin neden bir türlü yüzde yüz hazır hale gelemediği ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun geçmişinde yaşadığı ağır sakatlıkların etkisini bir türlü atlatamadığı ve bu nedenle sürekli ağrılar çektiği bildirildi.
Van Persie'nin salonda yaptığı çalışmalarla eski gücüne kavuşmak için büyük çaba sarf ettiği, ancak bir bölgesini güçlendirmeye çalışırken yüklenme nedeniyle başka bölgelerinde sorun yaşadığı ifade edildi.
BİR TÜRLÜ GÜÇLENEMİYOR
Bu sorunlar nedeniyle yıldız golcünün ağrılarının bir türlü dinmediği, güçsüzlüğü nedeniyle sahada bir türlü istediklerini yapamadığı kaydedildi.
Emre BOL
Van Persie'nin salonda yaptığı çalışmalarla eski gücüne kavuşmak için büyük çaba sarf ettiği, ancak bir bölgesini güçlendirmeye çalışırken yüklenme nedeniyle başka bölgelerinde sorun yaşadığı ifade edildi.
BİR TÜRLÜ GÜÇLENEMİYOR
Bu sorunlar nedeniyle yıldız golcünün ağrılarının bir türlü dinmediği, güçsüzlüğü nedeniyle sahada bir türlü istediklerini yapamadığı kaydedildi.
Emre BOL
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
RvP’nin derdi büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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