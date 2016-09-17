 RvP’nin derdi büyük – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    RvP’nin derdi büyük

    RvP’nin derdi büyük

    Eski sakatlıklarının etkisini bir türlü atamıyor, ağrılar yüzünden büyük azap çekiyor. Bir bölgesini güçlendirmeye çalışırken, başka sakatlıkla boğuşuyor.

    Son olarak Zorya Luhansk maçında da yedek soyunan Robin van Persie'nin neden bir türlü yüzde yüz hazır hale gelemediği ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun geçmişinde yaşadığı ağır sakatlıkların etkisini bir türlü atlatamadığı ve bu nedenle sürekli ağrılar çektiği bildirildi.

    Van Persie'nin salonda yaptığı çalışmalarla eski gücüne kavuşmak için büyük çaba sarf ettiği, ancak bir bölgesini güçlendirmeye çalışırken yüklenme nedeniyle başka bölgelerinde sorun yaşadığı ifade edildi.

    BİR TÜRLÜ GÜÇLENEMİYOR
    Bu sorunlar nedeniyle yıldız golcünün ağrılarının bir türlü dinmediği, güçsüzlüğü nedeniyle sahada bir türlü istediklerini yapamadığı kaydedildi.


    Emre BOL
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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