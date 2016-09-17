 Pereira’yı niye gönderdik ki? – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Pereira’yı niye gönderdik ki?

    Pereira’yı niye gönderdik ki?
    Advocaat'ın oyuncu tercihleri Fenerbahçeli yöneticileri çılgına çevirdi. Sarı-lacivertli bir idarecinin Zorya karşılaşması öncesi açıklanan takım kadrosunu görünce büyük tepki gösterdiği belirtildi. Yöneticinin, Josef ile Mehmet Topal'ı aynı anda sahada görmesiyle ilgili "Madem aynı şekilde oynayacaktık Pereira'yı neden gönderdik" diyerek yüksek sesle eleştiride bulunduğu gelen haberler arasında.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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