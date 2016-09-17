Pereira’yı niye gönderdik ki?
Advocaat'ın oyuncu tercihleri Fenerbahçeli yöneticileri çılgına çevirdi. Sarı-lacivertli bir idarecinin Zorya karşılaşması öncesi açıklanan takım kadrosunu görünce büyük tepki gösterdiği belirtildi. Yöneticinin, Josef ile Mehmet Topal'ı aynı anda sahada görmesiyle ilgili "Madem aynı şekilde oynayacaktık Pereira'yı neden gönderdik" diyerek yüksek sesle eleştiride bulunduğu gelen haberler arasında.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Pereira’yı niye gönderdik ki? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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