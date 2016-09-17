 Opsiyon yoksa Ziyech de yok! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Opsiyon yoksa Ziyech de yok!

    Opsiyon yoksa Ziyech de yok!
    Uzun süre görüşülmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Hakim Ziyech ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferin son günlerinde bu işi bitirdiği ancak UEFA'nın koyduğu kısıtlamaya takıldığı bildirildi. F.Bahçe'nin 1 yıllık kiralamanın ardından satın alma opsiyonunu garanti edemediği için Twente'nin bu transfere izin vermediği ifade edildi. Ziyech, sonrasında 'a imza attı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:56
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