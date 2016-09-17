Opsiyon yoksa Ziyech de yok!
Uzun süre görüşülmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Hakim Ziyech ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferin son günlerinde bu işi bitirdiği ancak UEFA'nın koyduğu kısıtlamaya takıldığı bildirildi. F.Bahçe'nin 1 yıllık kiralamanın ardından satın alma opsiyonunu garanti edemediği için Twente'nin bu transfere izin vermediği ifade edildi. Ziyech, sonrasında Ajax'a imza attı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Opsiyon yoksa Ziyech de yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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