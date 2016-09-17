Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 50 dakika sürdü. Salonda gerçekleştirilen ve 30 dakika süren core antrenmanının ardından futbolcular sahaya çıktı. Sahadaki çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Okay’a başkan morali
Toplam 3
Yorum
ofli heeee kafanı takma ne olacak peki bu ücüncü maçta ikinci hatası.kafanı takma aynen devam et demektir. zaten oda iyi satıyor masallah.
- Kaptan dümende
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Selçuk go home !
- RvP’nin derdi büyük
Toplam 11
Yorum
erol işi bitmiş yaşı geçmiş futbolculara milyon avroları verenler Fenerbahçe'yi yönetemez paralar boşa gidiyor.Bunları alırken sağlık kontrollerini kim yapıyor .Sakat oyunculara bonservis parası verip bedavaya gönderiyorlar Örnek Krasiç ve diğerleri.YÖNETİM İSTİFA
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