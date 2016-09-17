 Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    hazırlıkları sürüyor

    Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

    , maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen sarı-lacivertlilerin antrenmanı 1 saat 50 dakika sürdü. Salonda gerçekleştirilen ve 30 dakika süren core antrenmanının ardından futbolcular sahaya çıktı. Sahadaki çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:21
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