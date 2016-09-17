 Fener’de deprem! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Fener’de deprem!

    Fener’de deprem!

    Hollandalı hocanın, Zorya maçı sonrası “Kadromuzda üst seviye oynayamayacak oyuncular var” demesi gündeme bomba gibi düştü. Camia, Advocaat'ın hangi futbolcuları kastettiğini sormaya başladı. Tecrübeli hocanın "Üst seviye değiller" eleştirdiği 6 futbolcuyu Fotomaç açıklıyor.

    F.Bahçe, önceki gece Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Zorya'ya son saniyede gol atarak 1 puanı kurtarırken, teknik direktör Dick Advocaat'ın basın toplantısındaki sözleri maçın da önüne geçti. Hollandalı hocanın "Kadromuzda üst seviye oynayamayacak oyuncular var" demesi büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunda, "Advocaat hangi futbolcuları kastetti" sorusu sorulurken, herkes farklı tahminlerde bulunmaya başladı. Fotomaç ise tecrübeli hocanın futbolcularla ilgili son raporunu ele geçirmeyi başardı. Advocaat'ın futbolcularla ilgili çok konuşulacak görüşleri şöyle:

    EMENiKE
    Mental olarak eksiği çok. Futbol kültürü yok. Sadece güçlü diye futbolcu olunmaz. Golcü hiç olunmaz.

    FERNANDAO
    F.Bahçe gibi üst düzey bir takıma Fernandao'yu transfer etmiş olmanın mantığını çözemedim.

    AATIF
    Üst düzey bir oyuncu değil. Futbol görüşü yetersiz. Takıma bir şey katamaz.

    SALiH
    'da 18'e bile girememiş bir çocuğun yıldız olmasını ummak, bizi hayal kırıklığına uğratır.

    OZAN
    Kendisini geliştirmek için hiç uğraşmıyor. İdman öncesi elinde telefon, idman biter bitmez elinde telefon.

    STOCH
    'den tanıdığım Stoch'un çok gerisinde. Kendini hiç geliştiremediği gibi, yeteneklerini de kaybetmiş.

    Öte yandan Advocaat'ın üç futbolcuyu ise beklentilerin çok altında kalmakla eleştirdiği belirlendi. İşte o isimler ve hocanın görüşleri:

    NEUSTADTER: Acaba transfer edilmeden önce Rusya Milli Takımı'nın maçları hiç izlenmedi mi?

    WİEL: Burada olma nedeni futbol oynamak değil, sanki sadece para için gelmiş gibi.

    JOSEF: Bonservisi için ödenen 8 milyon euro'nun karşılığını sahada vermiyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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