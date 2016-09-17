Fener’de deprem!
Hollandalı hocanın, Zorya maçı sonrası “Kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var” demesi gündeme bomba gibi düştü. Camia, Advocaat'ın hangi futbolcuları kastettiğini sormaya başladı. Tecrübeli hocanın "Üst seviye değiller" eleştirdiği 6 futbolcuyu Fotomaç açıklıyor.
F.Bahçe, önceki gece Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Zorya'ya son saniyede gol atarak 1 puanı kurtarırken, teknik direktör Dick Advocaat'ın basın toplantısındaki sözleri maçın da önüne geçti. Hollandalı hocanın "Kadromuzda üst seviye futbol oynayamayacak oyuncular var" demesi büyük yankı uyandırdı. Kamuoyunda, "Advocaat hangi futbolcuları kastetti" sorusu sorulurken, herkes farklı tahminlerde bulunmaya başladı. Fotomaç ise tecrübeli hocanın futbolcularla ilgili son raporunu ele geçirmeyi başardı. Advocaat'ın futbolcularla ilgili çok konuşulacak görüşleri şöyle:
EMENiKE
Mental olarak eksiği çok. Futbol kültürü yok. Sadece güçlü diye futbolcu olunmaz. Golcü hiç olunmaz.
FERNANDAO
F.Bahçe gibi üst düzey bir takıma Fernandao'yu transfer etmiş olmanın mantığını çözemedim.
AATIF
Üst düzey bir oyuncu değil. Futbol görüşü yetersiz. Takıma bir şey katamaz.
SALiH
Roma'da 18'e bile girememiş bir çocuğun yıldız olmasını ummak, bizi hayal kırıklığına uğratır.
OZAN
Kendisini geliştirmek için hiç uğraşmıyor. İdman öncesi elinde telefon, idman biter bitmez elinde telefon.
STOCH
Twente'den tanıdığım Stoch'un çok gerisinde. Kendini hiç geliştiremediği gibi, yeteneklerini de kaybetmiş.
Öte yandan Advocaat'ın üç futbolcuyu ise beklentilerin çok altında kalmakla eleştirdiği belirlendi. İşte o isimler ve hocanın görüşleri:
NEUSTADTER: Acaba transfer edilmeden önce Rusya Milli Takımı'nın maçları hiç izlenmedi mi?
WİEL: Burada olma nedeni futbol oynamak değil, sanki sadece para için gelmiş gibi.
JOSEF: Bonservisi için ödenen 8 milyon euro'nun karşılığını sahada vermiyor.
EMENiKE
Mental olarak eksiği çok. Futbol kültürü yok. Sadece güçlü diye futbolcu olunmaz. Golcü hiç olunmaz.
FERNANDAO
F.Bahçe gibi üst düzey bir takıma Fernandao'yu transfer etmiş olmanın mantığını çözemedim.
AATIF
Üst düzey bir oyuncu değil. Futbol görüşü yetersiz. Takıma bir şey katamaz.
SALiH
Roma'da 18'e bile girememiş bir çocuğun yıldız olmasını ummak, bizi hayal kırıklığına uğratır.
OZAN
Kendisini geliştirmek için hiç uğraşmıyor. İdman öncesi elinde telefon, idman biter bitmez elinde telefon.
STOCH
Twente'den tanıdığım Stoch'un çok gerisinde. Kendini hiç geliştiremediği gibi, yeteneklerini de kaybetmiş.
Öte yandan Advocaat'ın üç futbolcuyu ise beklentilerin çok altında kalmakla eleştirdiği belirlendi. İşte o isimler ve hocanın görüşleri:
NEUSTADTER: Acaba transfer edilmeden önce Rusya Milli Takımı'nın maçları hiç izlenmedi mi?
WİEL: Burada olma nedeni futbol oynamak değil, sanki sadece para için gelmiş gibi.
JOSEF: Bonservisi için ödenen 8 milyon euro'nun karşılığını sahada vermiyor.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Pereira’yı niye gönderdik ki?
Toplam 1
Yorum
BİRBİLEN DOĞRU SÖYLEMİŞ PEREİRA EN BÜYÜK HATAYI JODEF VE OZANI OYNATARAK YAPIYORDU ORTA SAHA DÜŞÜYORSU BU HOCADA AYNISINI YAPIYOR AYRICA BENCE PEREİRA DAHA SİSTEMLİ VE CESUR FUTBOL OYNATIYORDU TAMAM PEREİİRA ÇOK İYİ HOCA DEĞİLDİ AMA BU HOCADAN DAHA İYİYDİ BENCE..
- Süper rotasyon
Toplam 1
Yorum
GERİSİ TIRT FABRİCİO GG77-MARCELO-TOSİC-CANER ATİBA-OĞUZHAN QUARESMA TALİSCA ARAS CENK
- Talisca için kuyruk
Toplam 1
Yorum
stark benficayı izlemeyen büyük takım scoutu var mı ?
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