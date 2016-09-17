Fenerbahçe'den Zorya maçı açıklaması
Fenerbahçe, Ukrayna'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Odessa şehrinde oynadığımız Zorya Luhansk UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde, Ukrayna'da takımımızı desteklemek için bulunan taraftarlarımıza orada yaşayan holiganlarca saldırılmış, yaralanan 6 taraftarımızın hastaneye kaldırıldığı ve olayların ulaştığı boyutların bilgisi olaylar yaşandığı anda tarafımıza ulaşmıştır.
Bu noktadan itibaren kulübümüz, yaralanan taraftarlarımızla ilgili yetkililerle sürekli olarak irtibat halinde olmuş, yaralanan taraftarlarımızla ilgilenebilmesi için, Türkiye Ukrayna Büyükelçiliği ve Odessa Konsolosluğu'nun desteğiyle her bir taraftarımızın durumu yakından takip edilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarlarımız stattan en güvenli şekilde ayrılana kadar devlet görevlilerimiz ve yerel güvenlik görevlileriyle sürekli olarak istişarede bulunmuşlardır.
Konuyla ilgili olarak hem büyükelçilik görevlilerimize, hem de konsolosluk görevlilerimize değerli yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Bu noktadan itibaren kulübümüz, yaralanan taraftarlarımızla ilgili yetkililerle sürekli olarak irtibat halinde olmuş, yaralanan taraftarlarımızla ilgilenebilmesi için, Türkiye Ukrayna Büyükelçiliği ve Odessa Konsolosluğu'nun desteğiyle her bir taraftarımızın durumu yakından takip edilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarlarımız stattan en güvenli şekilde ayrılana kadar devlet görevlilerimiz ve yerel güvenlik görevlileriyle sürekli olarak istişarede bulunmuşlardır.
Konuyla ilgili olarak hem büyükelçilik görevlilerimize, hem de konsolosluk görevlilerimize değerli yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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