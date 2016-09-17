 Fenerbahçe'den Zorya maçı açıklaması – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    'den Zorya maçı açıklaması

    Fenerbahçe'den Zorya maçı açıklaması

    , Ukrayna'da saldırıya uğrayan taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

    15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Odessa şehrinde oynadığımız Zorya Luhansk Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde, Ukrayna'da takımımızı desteklemek için bulunan taraftarlarımıza orada yaşayan holiganlarca saldırılmış, yaralanan 6 taraftarımızın hastaneye kaldırıldığı ve olayların ulaştığı boyutların bilgisi olaylar yaşandığı anda tarafımıza ulaşmıştır.

    Bu noktadan itibaren kulübümüz, yaralanan taraftarlarımızla ilgili yetkililerle sürekli olarak irtibat halinde olmuş, yaralanan taraftarlarımızla ilgilenebilmesi için, Ukrayna Büyükelçiliği ve Odessa Konsolosluğu'nun desteğiyle her bir taraftarımızın durumu yakından takip edilmiştir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarlarımız stattan en güvenli şekilde ayrılana kadar devlet görevlilerimiz ve yerel güvenlik görevlileriyle sürekli olarak istişarede bulunmuşlardır.

    Konuyla ilgili olarak hem büyükelçilik görevlilerimize, hem de konsolosluk görevlilerimize değerli yardımlarından dolayı teşekkür ediyor, yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    KULÜBÜ
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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