 F.Bahçe’nin ihtiyacı takım bütünlüğü – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe’nin ihtiyacı takım bütünlüğü

    F.Bahçe’nin ihtiyacı takım bütünlüğü
    Psikoloğu Dr. Nedim İnce, 'nin, Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk karşısında iyi bir sınav veremediğini belirterek, gerek futbolcuların gerekse Teknik Direktör Dick Advocaat'ın gergin hallerinin oyuna yansıdığını söyledi. "'nin takımına inanan çalıştırıcıya, kendine ve sonuca etki edeceğine inanan oyunculara ve takım bütünlüğü ile huzura ihtiyacı var" diyen İnce şöyle devam etti: "Fenerbahçeli oyuncular daha sahaya girerken yüz ifadeleri ve vücut dilleri hiç de iyi sinyaller vermedi. Son derece gergin, adeta maske yüzlerle sahada yerlerini aldılar. Advocaat'ın da yüz ifadesi ile bütünleşen beden dili mutsuz, gergin, hatta umutsuz olduğunu gösteriyordu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe’nin ihtiyacı takım bütünlüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.