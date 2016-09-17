F.Bahçe’nin ihtiyacı takım bütünlüğü
Spor Psikoloğu Dr. Nedim İnce, Fenerbahçe'nin, UEFA Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk karşısında iyi bir sınav veremediğini belirterek, gerek futbolcuların gerekse Teknik Direktör Dick Advocaat'ın gergin hallerinin oyuna yansıdığını söyledi. "Fenerbahçe'nin takımına inanan çalıştırıcıya, kendine ve sonuca etki edeceğine inanan oyunculara ve takım bütünlüğü ile huzura ihtiyacı var" diyen İnce şöyle devam etti: "Fenerbahçeli oyuncular daha sahaya girerken yüz ifadeleri ve vücut dilleri hiç de iyi sinyaller vermedi. Son derece gergin, adeta maske yüzlerle sahada yerlerini aldılar. Advocaat'ın da yüz ifadesi ile bütünleşen beden dili mutsuz, gergin, hatta umutsuz olduğunu gösteriyordu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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