En pahalısı 50 bin dolar

Zorya'nın en pahalı oyuncusunun Shakhtar'dar kiralanan Petriak olduğu öğrenildi. Oyuncunun garanti ücretinin 100 bin dolar olduğu, bunun da Shakhtar ile yarı yarıya ödendiği kaydedildi. Yani en çok kazanan futbolcusuna yıllık 50 bin dolar ödeyen Zorya'nın bir yıllık bütçesi de 1 milyon euro.



FENER'E AĞIR GÖNDERME

Zorya kaptanı Kamenyuka, maç sonrası Türk gazetecilerle sohbet ederken F.Bahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Kamenyuka ayrıca "F.Bahçe ile başa baş oynadık. Ama siz zengin bir takımsınız" diyerek sarı-lacivertlilerin yüksek bütçesine rağmen kendilerini mağlup edememesine göndermede bulundu.