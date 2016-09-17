 En pahalısı 50 bin dolar – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    En pahalısı 50 bin dolar

    En pahalısı 50 bin dolar
    Zorya'nın en pahalı oyuncusunun Shakhtar'dar kiralanan Petriak olduğu öğrenildi. Oyuncunun garanti ücretinin 100 bin dolar olduğu, bunun da Shakhtar ile yarı yarıya ödendiği kaydedildi. Yani en çok kazanan futbolcusuna yıllık 50 bin dolar ödeyen Zorya'nın bir yıllık bütçesi de 1 milyon euro.

    FENER'E AĞIR GÖNDERME
    Zorya kaptanı Kamenyuka, maç sonrası Türk gazetecilerle sohbet ederken F.Bahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Kamenyuka ayrıca "F.Bahçe ile başa baş oynadık. Ama siz zengin bir takımsınız" diyerek sarı-lacivertlilerin yüksek bütçesine rağmen kendilerini mağlup edememesine göndermede bulundu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:53
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