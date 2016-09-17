En pahalısı 50 bin dolar
Zorya'nın en pahalı oyuncusunun Shakhtar'dar kiralanan Petriak olduğu öğrenildi. Oyuncunun garanti ücretinin 100 bin dolar olduğu, bunun da Shakhtar ile yarı yarıya ödendiği kaydedildi. Yani en çok kazanan futbolcusuna yıllık 50 bin dolar ödeyen Zorya'nın bir yıllık bütçesi de 1 milyon euro.
FENER'E AĞIR GÖNDERME
Zorya kaptanı Kamenyuka, maç sonrası Türk gazetecilerle sohbet ederken F.Bahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Kamenyuka ayrıca "F.Bahçe ile başa baş oynadık. Ama siz zengin bir takımsınız" diyerek sarı-lacivertlilerin yüksek bütçesine rağmen kendilerini mağlup edememesine göndermede bulundu.
FENER'E AĞIR GÖNDERME
Zorya kaptanı Kamenyuka, maç sonrası Türk gazetecilerle sohbet ederken F.Bahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Kamenyuka ayrıca "F.Bahçe ile başa baş oynadık. Ama siz zengin bir takımsınız" diyerek sarı-lacivertlilerin yüksek bütçesine rağmen kendilerini mağlup edememesine göndermede bulundu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
En pahalısı 50 bin dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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