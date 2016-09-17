 Durmak yok – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Durmak yok

    Durmak yok
    Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kanarya, hiç ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. İlk 11 oyuncuları yenilenme çalışması yaparken, diğerleri ise dar alanda gerçekleştirdikleri pas organizasyonlarının ardından çift kale maçlarla antermanı noktaladı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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