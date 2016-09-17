Durmak yok

Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kanarya, hiç ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. İlk 11 oyuncuları yenilenme çalışması yaparken, diğerleri ise dar alanda gerçekleştirdikleri pas organizasyonlarının ardından çift kale maçlarla antermanı noktaladı.