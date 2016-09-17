Biraz da şans olacak
Hollandalı çalıştırıcı, yardımcılarıyla yaptığı sohbette içini döktü: “Evet istenen futbolu oynayamıyoruz ama biraz şanslı olsak ligde 3’te 3 yapabilirdik. Rakipler 7 kez kalemize gelip 5’ini gole çevirirken, bizim 6-7 topumuz direkten dönüyor”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya maçı dönüşünde yardımcılarıyla yaptığı sohbette şanssızlıklardan yakındı. Takımın henüz istenen futbolu oynayamadığını itiraf eden Hollandalı çalıştırıcı, bu süreçte şansın da yanlarında olmadığını savundu. Advocaat, "Ligdeki 3 maçta rakipler kalemize toplam 7 kez geldi; 5'i gol oldu. Bizim ise 6-7 topumuz direkten döndü. Şans biraz daha yanımımızda olsa ligde 3'te 3 yapmış olabilirdik. Zorya maçında da rakibin 25 metreden vurduğu top 90'a gitti" yorumunu yaptı.
2-3 MAÇ KAZANALIM YETER
Sarı-lacivertli hoca, ligin 4. haftasında pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin kendileri için artık daha büyük önem taşıdığının da altını çizerek "Bizim kazanma alışkanlığı edinmemiz gerekiyor. Üst üste alacağımız 2-3 galibiyet, çok ihtiyacımız olan öz güveni kazandırır. Bunun başlangıcı adına Kasımpaşa sınavı çok önem taşıyor. Belki de en önemli maçımız" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
2-3 MAÇ KAZANALIM YETER
Sarı-lacivertli hoca, ligin 4. haftasında pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin kendileri için artık daha büyük önem taşıdığının da altını çizerek "Bizim kazanma alışkanlığı edinmemiz gerekiyor. Üst üste alacağımız 2-3 galibiyet, çok ihtiyacımız olan öz güveni kazandırır. Bunun başlangıcı adına Kasımpaşa sınavı çok önem taşıyor. Belki de en önemli maçımız" ifadelerini kullandı.
Emre BOL
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Biraz da şans olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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