Biraz da şans olacak

Teknik Direktörü, Zorya maçı dönüşündeyardımcılarıyla yaptığı sohbetteşanssızlıklardan yakındı. Takımın henüzistenen futbolu oynayamadığını itirafedençalıştırıcı, bu süreçteşansın da yanlarında olmadığını savundu., "Ligdeki 3 maçta rakiplerkalemize toplam 7 kez geldi; 5'i gol oldu.Bizim ise 6-7 topumuz direkten döndü.Şans biraz daha yanımımızda olsa ligde3'te 3 yapmış olabilirdik. Zorya maçındada rakibin 25 metreden vurduğu top 90'agitti" yorumunu yaptı.Sarı-lacivertli hoca, ligin 4. haftasındapazartesi günü oynanacakmücadelesinin kendileri içinartık daha büyük önem taşıdığının daaltını çizerek "Bizim kazanma alışkanlığıedinmemiz gerekiyor. Üst üste alacağımız2-3 galibiyet, çok ihtiyacımız olanöz güveni kazandırır. Bunun başlangıcıadınasınavı çok önem taşıyor.Belki de en önemli maçımız" ifadelerinikullandı.