 Biraz da şans olacak – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Biraz da şans olacak

    Biraz da şans olacak

    Hollandalı çalıştırıcı, yardımcılarıyla yaptığı sohbette içini döktü: “Evet istenen futbolu oynayamıyoruz ama biraz şanslı olsak ligde 3’te 3 yapabilirdik. Rakipler 7 kez kalemize gelip 5’ini gole çevirirken, bizim 6-7 topumuz direkten dönüyor”

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya maçı dönüşünde yardımcılarıyla yaptığı sohbette şanssızlıklardan yakındı. Takımın henüz istenen futbolu oynayamadığını itiraf eden Hollandalı çalıştırıcı, bu süreçte şansın da yanlarında olmadığını savundu. Advocaat, "Ligdeki 3 maçta rakipler kalemize toplam 7 kez geldi; 5'i gol oldu. Bizim ise 6-7 topumuz direkten döndü. Şans biraz daha yanımımızda olsa ligde 3'te 3 yapmış olabilirdik. Zorya maçında da rakibin 25 metreden vurduğu top 90'a gitti" yorumunu yaptı.

    2-3 MAÇ KAZANALIM YETER
    Sarı-lacivertli hoca, ligin 4. haftasında pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin kendileri için artık daha büyük önem taşıdığının da altını çizerek "Bizim kazanma alışkanlığı edinmemiz gerekiyor. Üst üste alacağımız 2-3 galibiyet, çok ihtiyacımız olan öz güveni kazandırır. Bunun başlangıcı adına Kasımpaşa sınavı çok önem taşıyor. Belki de en önemli maçımız" ifadelerini kullandı.


    Emre BOL
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biraz da şans olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.