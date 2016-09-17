‘Beşiktaş daha iyiydi’
Sözleşmesi bitince F.Bahçe'den Sparta Prag'a transfer olan Michal Kadlec, "Geçen sene şampiyon olmayı çok istedik ama Beşiktaş bizden biraz daha iyiydi" dedi. Radyospor'a konuşan Çek futbolcu, Vitor Pereira ile hiçbir sorun yaşamadığını, F.Bahçe'nin kendisi ile sözleşme uzatmak istediğini ancak ülkesine dönmek için kabul etmediğini sözlerine eklerken, Skrtel'in sarı-lacivertli formayla mutlaka başarılı olacağını kaydetti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
‘Beşiktaş daha iyiydi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.