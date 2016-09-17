 ‘Beşiktaş daha iyiydi’ – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    daha iyiydi’

    ‘Beşiktaş daha iyiydi’
    Sözleşmesi bitince F.Bahçe'den Sparta Prag'a transfer olan Michal Kadlec, "Geçen sene şampiyon olmayı çok istedik ama bizden biraz daha iyiydi" dedi. Radyospor'a konuşan Çek futbolcu, Vitor Pereira ile hiçbir sorun yaşamadığını, F.Bahçe'nin kendisi ile sözleşme uzatmak istediğini ancak ülkesine dönmek için kabul etmediğini sözlerine eklerken, Skrtel'in sarı-lacivertli formayla mutlaka başarılı olacağını kaydetti.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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