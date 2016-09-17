Bacağı koptu

Ukrayna’dan şok haber. Zorya-F.Bahçe maçının öncesi ve sonrasında Ukraynalı holiganlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan kavgada, sarı-lacivertli bir taraftarın bacağının koptuğu iddia edildi.

Ukrayna basını, söz konusu taraftarın durumunun ağır olduğunu, çıkan kavgada 5 Türk'ün daha yaralandığını bildirdi. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli holiganların hiçbir sebep yokken cadde kenarında oturan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdığını anlattılar. Sis bombası ve molotof kokteylerinin de atıldığı, birçok aracın hasar gördüğü olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.