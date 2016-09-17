 Bacağı koptu – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Bacağı koptu

    Bacağı koptu

    Ukrayna’dan şok haber. Zorya-F.Bahçe maçının öncesi ve sonrasında Ukraynalı holiganlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan kavgada, sarı-lacivertli bir taraftarın bacağının koptuğu iddia edildi.

    Ukrayna basını, söz konusu taraftarın durumunun ağır olduğunu, çıkan kavgada 5 Türk'ün daha yaralandığını bildirdi. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli holiganların hiçbir sebep yokken cadde kenarında oturan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdığını anlattılar. Sis bombası ve molotof kokteylerinin de atıldığı, birçok aracın hasar gördüğü olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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