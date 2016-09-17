Bacağı koptu
Ukrayna’dan şok haber. Zorya-F.Bahçe maçının öncesi ve sonrasında Ukraynalı holiganlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında yaşanan kavgada, sarı-lacivertli bir taraftarın bacağının koptuğu iddia edildi.
Ukrayna basını, söz konusu taraftarın durumunun ağır olduğunu, çıkan kavgada 5 Türk'ün daha yaralandığını bildirdi. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli holiganların hiçbir sebep yokken cadde kenarında oturan Fenerbahçeli taraftarlara saldırdığını anlattılar. Sis bombası ve molotof kokteylerinin de atıldığı, birçok aracın hasar gördüğü olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Bacağı koptu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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