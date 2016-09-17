Akan için taziye mesajı

F.Bahçe, sanatçı Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türk sinemasının usta oyuncularından, Tarık Akan'ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik. Akan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.