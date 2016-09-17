Akan için taziye mesajı
F.Bahçe, sanatçı Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türk sinemasının usta oyuncularından, Tarık Akan'ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik. Akan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Akan için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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