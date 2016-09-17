Advocaat kovulmanın hayalini kuruyor!
Sarı-lacivertli takımın Zorya beraberliği sonrası Advocaat, ülkesi Hollanda'da yerin dibine sokuldu.
Eski futbolculardan Wim Kieft, Avrupa Ligi maçlarını değerlendirdiği bir programda sarı-lacivertli teknik adam için ilginç ifadeler kullandı. Kieft, "Advocaat kovulmak için her şeyi yapacaktır. Zaten eşi İstanbul'u hiç istememişti. Ama 1.8 milyon euro emekli ve para düşkünü biri için reddedilemezdi. Advocaat'ı tanıyorsam kovulmayı ve evinde yattığı yerden bu parayı banka hesabında görmenin hayalini kuruyordur" diyerek ağır bir eleştiride bulundu.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Advocaat kovulmanın hayalini kuruyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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