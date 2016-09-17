 Advocaat kovulmanın hayalini kuruyor! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Advocaat kovulmanın hayalini kuruyor!

    Advocaat kovulmanın hayalini kuruyor!

    Sarı-lacivertli takımın Zorya beraberliği sonrası Advocaat, ülkesi Hollanda'da yerin dibine sokuldu.

    Eski futbolculardan Wim Kieft, Avrupa Ligi maçlarını değerlendirdiği bir programda sarı-lacivertli teknik adam için ilginç ifadeler kullandı. Kieft, "Advocaat kovulmak için her şeyi yapacaktır. Zaten eşi İstanbul'u hiç istememişti. Ama 1.8 milyon euro emekli ve para düşkünü biri için reddedilemezdi. Advocaat'ı tanıyorsam kovulmayı ve evinde yattığı yerden bu parayı banka hesabında görmenin hayalini kuruyordur" diyerek ağır bir eleştiride bulundu.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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