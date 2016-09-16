 Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : F.Bahçe şanslıydı

    Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
    Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Fenerbahçe karşısında savunmada çok iyi oynadıklarını belirterek, "Kazanma bekliyordum. Ancak rakip şanslıydı. Son anda buldukları gol ile puan aldılar" diye konuştu. Vernydub enfes bir gol attıklarına dikkat çekerek, "Bazı anlarda gereksiz yere geri çekildik" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.