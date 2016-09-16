Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Fenerbahçe karşısında savunmada çok iyi oynadıklarını belirterek, "Kazanmayı bekliyordum. Ancak rakip şanslıydı. Son anda buldukları gol ile puan aldılar" diye konuştu. Vernydub enfes bir gol attıklarına dikkat çekerek, "Bazı anlarda gereksiz yere geri çekildik" ifadelerini kullandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Biz geliyoruz"
Toplam 38
Yorum
aziz nerede içeride ve dışarıda bu kadar başarısızlık sonrası aziz ve yanındaki yalaklar nerede bilen gören var mı ?
- Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı
Toplam 3
Yorum
mehmet 96 dk 93 dk nin yerine - sans degil ki ! Bu mu adalet! Zorya FB yapti artik bunu kabul ediniz
- Rize mesaisine devam edildi
Toplam 1
Yorum
BaRCeLoNa sabrinin yıllık maç oynamadan aldığı para yüzüne yansımış , göbek yapmış bu adam bank asya futbolcusu bile olamaz , kurtulun artık şundan
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