Yuri Vernydub: F.Bahçe şanslıydı

Zorya Luhansk Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Fenerbahçe karşısında savunmada çok iyi oynadıklarını belirterek, "Kazanmayı bekliyordum. Ancak rakip şanslıydı. Son anda buldukları gol ile puan aldılar" diye konuştu. Vernydub enfes bir gol attıklarına dikkat çekerek, "Bazı anlarda gereksiz yere geri çekildik" ifadelerini kullandı.