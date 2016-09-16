 Volkan gafil avlandı – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Volkan gafil avlandı

    Volkan gafil avlandı
    Kritik maçın 52. dakikasında Ukrayna ekibi Zorya'da sağ kanatta topla buluşan Kamenyuka, hızlı bir şekilde yarı sahasına girdi. Kamenyuka pasını Ljubenovic'e çıkardı. Ljubenovic tek pasta topu birkaç metre geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Grechyshkin topun gelişine tam bir füze çıkardı ve top ağlarla buluştu. Bu pozisyonda kaleci Volkan gafil avlandı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:04
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