Volkan gafil avlandı
Kritik maçın 52. dakikasında Ukrayna ekibi Zorya'da sağ kanatta topla buluşan Kamenyuka, hızlı bir şekilde Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Kamenyuka pasını Ljubenovic'e çıkardı. Ljubenovic tek pasta topu birkaç metre geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Grechyshkin topun gelişine tam bir füze çıkardı ve top ağlarla buluştu. Bu pozisyonda kaleci Volkan gafil avlandı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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