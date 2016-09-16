 VİKİNG – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    VİKİNG

    VİKİNG

    , Zorya karşısında Danimarkalı Kjaer’in 90+6’da attığı golle 1 puanı kaptı.

    , Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki ilk maçında da fazla etkili değildi. Advocaat'ın ilk 11'de şans verdiği Stoch ve Salih yetersiz kalırken, ikinci yarıda oyuna giren Ozan Tufan ile van Persie de bekleneni veremedi.

    Temsilcimiz, 52'de Grechyshkin'in ceza alanı dışından attığı golle 1-0 geriye düştü. F.Bahçe golden sonra tek kale oynasa da Zorya defansının etten duvarını aşamadı. 90+6'ncı dakikada kazanılan frikikte Kjaer topun başına geçti; sağıyla vurdu barajdan döndü, bu kez soluyla çaktı ve F.Bahçe'ye 1 puanı getiren golü attı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
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