VİKİNG
Fenerbahçe, Zorya karşısında Danimarkalı Kjaer’in 90+6’da attığı golle 1 puanı kaptı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Zorya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki ilk maçında da fazla etkili değildi. Advocaat'ın ilk 11'de şans verdiği Stoch ve Salih yetersiz kalırken, ikinci yarıda oyuna giren Ozan Tufan ile van Persie de bekleneni veremedi.
Temsilcimiz, 52'de Grechyshkin'in ceza alanı dışından attığı golle 1-0 geriye düştü. F.Bahçe golden sonra tek kale oynasa da Zorya defansının etten duvarını aşamadı. 90+6'ncı dakikada kazanılan frikikte Kjaer topun başına geçti; sağıyla vurdu barajdan döndü, bu kez soluyla çaktı ve F.Bahçe'ye 1 puanı getiren golü attı.
Temsilcimiz, 52'de Grechyshkin'in ceza alanı dışından attığı golle 1-0 geriye düştü. F.Bahçe golden sonra tek kale oynasa da Zorya defansının etten duvarını aşamadı. 90+6'ncı dakikada kazanılan frikikte Kjaer topun başına geçti; sağıyla vurdu barajdan döndü, bu kez soluyla çaktı ve F.Bahçe'ye 1 puanı getiren golü attı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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