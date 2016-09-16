 Ukrayna’yı geçemiyor – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Ukrayna’yı geçemiyor

    Ukrayna’yı geçemiyor
    F.Bahçe, Ukrayna ekipleriyle tam 7 kez karşı karşıya geldi ve bunların hiç birinde kazanamadı. Daha önce Dinamo Kiev ile 4 kez, Shakthar Donetsk ile de 2 kez karşılaşan sarı- lacivertliler; bu maçlarda 3 kez yenilirken, 3 kez de berabere kaldı. F.Bahçe dün de Zorya ile 1-1 berabere kaldı

    DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
    F.Bahçe, Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 106 maçın 59'unu kaybetti. Bugüne dek rakip sahada oynadığı 106 maçta 25 galibiyet elde eden, 22 maçta beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 59 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 110 gol atarken, kalesinde 198 gol gördü.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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